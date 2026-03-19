3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина

19 марта 2026 07:29
Кадры из сериалов «Чужой», «Реализация», «Рикошет»

Такие детективы мы любим.

После завершения пятого сезона сериала «Первый отдел», оставившего зрителей в ожидании продолжения, многие ищут новые остросюжетные детективы. Если хочется погрузиться в мир криминальных расследований и интриг, то рассказываю про три сериала, которые могут напомнить любимый проект. Все они показывают интересные истории с яркими героями и детективными сюжетами.

«Чужой»

История о банкире Владимире Орлове, который, спасаясь от преследования, скрывается за границей и принимает личность погибшего майора полиции. Актер Кирилл Плетнев, знакомый нам по «Диверсанту», показал гениальную игру.

Его герои просто и красиво расследует местные преступления, не раскрывая своей тайны. Интрига растет, когда герой начинает понимать, что его новое «я» начинает жить собственной жизнью. Ну и оценка Кинопоиска в 8 говорит сама за себя. Однозначно к просмотру.

«Реализация»

Опытного следователя из Великого Новгорода с необычной фамилией Красавéц после конфликта с криминальным бизнесменом переводят на пост рядового участкового в Центральном районе Санкт-Петербурга. Теперь его единственное желание — спокойно дожить до пенсии.

Однако каждый раз герой актера Дмитрия Паламарчука неожиданно оказывается в центре криминальных событий. То он оказывается вовлечённым в разборки между представителями организованной преступности и своими коллегами из УМВД, то занимается поисками похищенного начальника главка, то пытается поймать киллера. Словом, скучно не будет. 48 эпизодов это обещают.

«Рикошет»

Александр Устюгов из «Ментовских войн» снова блистает на экране в непростой роли борца с преступностью. Его героя двадцать лет назад официально похоронили. Возвратиться к жизни Дениса заставляет смерть родителей. Чтобы с честью провести их в последний путь, он возвращается в родной город Аннинск, сменив имя, внешность и документы.

Однако мужчина сразу оказывается втянутым в криминальные перипетии городка. Тогда он решает остаться, чтобы защитить сестру Нику от надвигающейся угрозы и одновременно разобраться с нарастающей преступностью. 32 серии будут держать нас в напряжении.

Скучать не придется. Пока ждем шестой сезон «Первого отдела», смотрим другие детективчики.

Фото: Кадры из сериалов «Чужой», «Реализация», «Рикошет»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
