Сиквел «Супер Марио» получил разгромные 44% на RT от критиков: вот почему это не повод не смотреть фильм

Долгожданный анимационный блокбастер «Супер Марио: Галактическое кино» вышел в мировой прокат 1 апреля, однако первые отзывы критиков уже заставили усомниться в успехе продолжения знаменитой франшизы. На RT лента набрала всего 44% «свежести».

Сюжет

После того как бруклинский сантехник Марио и его брат Луиджи случайно попали в Грибное королевство, сумели пройти через череду непростых испытаний и одержали победу над огнедышащей черепахой, их ждёт новый этап приключений.

Теперь отважному и изобретательному Марио, его застенчивому брату, принцессе Пич и грибу Тоаду предстоит отправиться в захватывающее и полное опасностей путешествие к другой галактике.

Детали

Критики сходятся во мнении, что авторы сосредоточились на визуальной составляющей и отсылках к первоисточнику, совершенно пренебрегая сюжетом.

Журнал Variety охарактеризовал ленту как «суматошную и разочаровывающую», а The Guardian вынес ещё более жёсткий вердикт, назвав картину «унылой заставкой, выглядящей хуже, чем что-то созданное нейросетью».

Впрочем, и первая часть «Братьев Супер Марио в кино» не вызвала восторга у критиков, получив всего 59%. Однако зрительская любовь оказалась на стороне фильма — 95% положительных оценок. Возможно, сиквел повторит судьбу предшественника.