Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет

10 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Псы и волки»

Актеры составят необычный дуэт. 

Сергей Жарков, известный зрителям по сериалу «Первый отдел» немало снимается. В 2026 году с ним выйдет сразу несколько новинок. У Максима Стоянова, который особенно запомнился зрителям по проекту «Как приручить лису», в 2026 году также немало новинок. Именно эти актеры сошлись в новинке НТВ «Псы и волки». Новый сериал стоит ждать в 2026 году.

О чем сериал

Российский комедийный детектив о вынужденном союзе бывшего бандита 90-х Алексея «Магабана» Шувалова и экс-оперативника Игоря «Брюса» Рубцова. Трудясь банщиками, они оказываются под подозрением в убийстве начальника полиции и влиятельного криминального авторитета и вынуждены разыскивать истинного виновника, чтобы очистить свои имена.

Почему стоит посмотреть

Если вы цените ироничные комедии с элементами ретроспективы 90-х, то сериал вам точно придется по душе. Лично мне хочется посмотреть на дуэт Жаркова и Стоянова. У этих актеров великолепный комедийный дар, они умудряются блистать иронией даже в довольно мрачных историях. Сам сюжет весьма интересный, ожидать стоит и комедии, и боевика, но без вечного мрачняка НТВ, который иногда надоедает.

Фото: Кадр из сериала «Псы и волки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
