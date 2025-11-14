Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле

Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле

14 ноября 2025 19:06
Кадр из сериала «Из многих»

У этой киноленты весьма хорошие шансы стать долгожителем.

У Pluribus («Из многих») редкая судьба: сериал вышел всего этой осенью, но сразу попал в историю — критики встретили премьеру аплодисментами, а на Rotten Tomatoes он держит идеальные 100%.

Такой старт бывает раз в десятилетие, особенно когда за камерой стоит Винс Гиллиган, человек, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Неудивительно, что главный вопрос зрителей теперь один: сколько сезонов мы увидим?

На сегодняшний день официально заказано два сезона. Первый, состоящий из девяти серий, вышел 7 ноября 2025 года на Apple TV и стал точкой входа в историю о внеземном сигнале, который превращает человечество в коллективный разум, оставляя лишь двенадцать людей с сохранённой личностью.

Второй сезон уже в активной разработке — именно его создатели называют «центральной дугой», вокруг которой и строилась вся концепция. Гиллиган заранее проговаривал, что Pluribus задуман как законченная история, но финал второго сезона может стать как последней точкой, так и переходом к продолжению, если Apple даст зелёный свет.

Пока статус такой: зрителю гарантированы два сезона, дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, удержит ли сериал нынешнюю волну популярности. А с рейтингом в 100% шансы у него куда выше, чем у большинства новинок года.

Читайте также: «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? Читать дальше 14 ноября 2025
«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года Читать дальше 13 ноября 2025
Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Читать дальше 15 ноября 2025
Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Читать дальше 14 ноября 2025
Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Читать дальше 14 ноября 2025
Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы Читать дальше 14 ноября 2025
Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Читать дальше 13 ноября 2025
Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Читать дальше 13 ноября 2025
Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы» Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы» Читать дальше 13 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше