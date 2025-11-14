Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле

У Pluribus («Из многих») редкая судьба: сериал вышел всего этой осенью, но сразу попал в историю — критики встретили премьеру аплодисментами, а на Rotten Tomatoes он держит идеальные 100%.

Такой старт бывает раз в десятилетие, особенно когда за камерой стоит Винс Гиллиган, человек, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Неудивительно, что главный вопрос зрителей теперь один: сколько сезонов мы увидим?

На сегодняшний день официально заказано два сезона. Первый, состоящий из девяти серий, вышел 7 ноября 2025 года на Apple TV и стал точкой входа в историю о внеземном сигнале, который превращает человечество в коллективный разум, оставляя лишь двенадцать людей с сохранённой личностью.

Второй сезон уже в активной разработке — именно его создатели называют «центральной дугой», вокруг которой и строилась вся концепция. Гиллиган заранее проговаривал, что Pluribus задуман как законченная история, но финал второго сезона может стать как последней точкой, так и переходом к продолжению, если Apple даст зелёный свет.

Пока статус такой: зрителю гарантированы два сезона, дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, удержит ли сериал нынешнюю волну популярности. А с рейтингом в 100% шансы у него куда выше, чем у большинства новинок года.

