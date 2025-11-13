«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

Винс Гиллиган снова доказал, что лучше его никто не снимает.

Винс Гиллиган снова сделал это. Семь лет после «Лучше звоните Солу» — и он возвращается с новым проектом, о котором говорят с тем же восторгом, как когда-то о Хайзенберге.

Его научно-фантастический сериал «Из многих» уже получил 100% свежести на Rotten Tomatoes и обрел статус самого ожидаемого шоу сезона.

Когда фантастика становится зеркалом

На первый взгляд — история о женщине, пережившей странное происшествие в мире после пандемии. Но в руках Гиллигана всё превращается в метафору — о счастье, боли и попытках спасти человечество… от самого себя. Критики сравнивают «Из многих» с «Разделением» и «Оставленными» — только с фирменным гиллигановским черным юмором и визуальной точностью, где каждая пауза звучит громче музыки.

Рэй Сихорн снова великолепна

Звезда «Лучше звоните Солу» держит весь сериал на себе. Критики называют её «талантом тяжелого калибра» — в одном кадре она может быть и остроумной, и пугающе уязвимой. Её героиня — женщина, пытающаяся вернуть человечеству эмоции, но сама тонет в их избытке.

Смех, тревога и катарсис

«Из многих» — не просто фантастика. Это терапия, вплетенная в сюжет. Здесь можно смеяться над абсурдом и вдруг ощутить тревогу, знакомую каждому, кто хоть раз пытался разобраться, что такое счастье.

Как заметил автор Дзен-канала ЯСИА, сериал «вскрывает затянувшуюся травму тех лет и делает это блестяще».

Реакция зрителей

Сергей Соловьёв пишет: «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» Евгений: «100% крутой сериал!»

Кажется, Винс Гиллиган снова сделал невозможное: снял не просто фантастику, а шоу, которое заставляет вспомнить, зачем мы вообще любим телевидение.

Расписание выхода сериала «Из многих»

3-я серия 14 ноября

4-я серия 21 ноября

5-я серия 28 ноября

6-я серия 5 декабря

7-я серия 12 декабря

8-я серия 19 декабря

9-я серия 26 декабря

