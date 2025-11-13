Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

13 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Из многих»

Винс Гиллиган снова доказал, что лучше его никто не снимает.

Винс Гиллиган снова сделал это. Семь лет после «Лучше звоните Солу» — и он возвращается с новым проектом, о котором говорят с тем же восторгом, как когда-то о Хайзенберге.

Его научно-фантастический сериал «Из многих» уже получил 100% свежести на Rotten Tomatoes и обрел статус самого ожидаемого шоу сезона.

Когда фантастика становится зеркалом

На первый взгляд — история о женщине, пережившей странное происшествие в мире после пандемии. Но в руках Гиллигана всё превращается в метафору — о счастье, боли и попытках спасти человечество… от самого себя. Критики сравнивают «Из многих» с «Разделением» и «Оставленными» — только с фирменным гиллигановским черным юмором и визуальной точностью, где каждая пауза звучит громче музыки.

Рэй Сихорн снова великолепна

Звезда «Лучше звоните Солу» держит весь сериал на себе. Критики называют её «талантом тяжелого калибра» — в одном кадре она может быть и остроумной, и пугающе уязвимой. Её героиня — женщина, пытающаяся вернуть человечеству эмоции, но сама тонет в их избытке.

Смех, тревога и катарсис

«Из многих» — не просто фантастика. Это терапия, вплетенная в сюжет. Здесь можно смеяться над абсурдом и вдруг ощутить тревогу, знакомую каждому, кто хоть раз пытался разобраться, что такое счастье.

Как заметил автор Дзен-канала ЯСИА, сериал «вскрывает затянувшуюся травму тех лет и делает это блестяще».

Реакция зрителей

Сергей Соловьёв пишет: «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» Евгений: «100% крутой сериал!»

Кажется, Винс Гиллиган снова сделал невозможное: снял не просто фантастику, а шоу, которое заставляет вспомнить, зачем мы вообще любим телевидение.

Расписание выхода сериала «Из многих»

  • 3-я серия 14 ноября
  • 4-я серия 21 ноября
  • 5-я серия 28 ноября
  • 6-я серия 5 декабря
  • 7-я серия 12 декабря
  • 8-я серия 19 декабря
  • 9-я серия 26 декабря

Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? Читать дальше 14 ноября 2025
Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Читать дальше 14 ноября 2025
94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов 94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов Читать дальше 12 ноября 2025
Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Читать дальше 11 ноября 2025
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Читать дальше 14 ноября 2025
Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»? Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»? Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Читать дальше 14 ноября 2025
«Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии «Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше