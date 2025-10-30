Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»

Меню
30 октября 2025 11:21
«Васька»

Новая премьера НТВ уверенно возглавила свежий рейтинг Mediascope.

Премьера «Васьки» (2025) состоялась на НТВ 13 октября и сразу оживила борьбу каналов за внимание аудитории. Детективныйй сериал от команды «Первого отдела» и «Невского», по данным Mediascope, оказался самым просматриваемым проектом среди всех премьер за 13–19 октября.

О чем сериал «Васька»

В центре истории — два полковника, Александр Емелин (Александр Барановский) и Василий Емельянов (Роман Грибков). Емелин уверен, что после успешной операции его назначат начальником отдела Василеостровского района, но на пост приходит Емельянов, переведенный из Пскова.

Столкновение амбиций перерастает в вынужденный тандем: герои продолжают соперничать, но вместе расследуют громкие дела, на фоне которых постепенно учатся слышать друг друга.

Обошёл другие популярные проекты

По данным Mediascope, именно «Васька» возглавила рейтинг премьер сорок второй недели. Сериал «Анна Медиум 4» (Россия 1) здесь занял второе место, а «Закон тайги» (Пятый канал) оказался третьим.

Для НТВ это очередная победа в сезоне: ранее в списке триумфаторов были «Первый отдел 2–4», «Шеф. Призраки прошлого», «Хозяин», «Оперативная память» и другие проекты.

Что говорят зрители

Средняя оценка сериала на «Кинопоиске» — 7,5 (октябрь 2025). В отзывах зрители отмечают динамичную подачу, свежие локации Петербурга и «незамыленных» актеров.

В комментариях звучат и такие мнения:

«Безумно нравятся новые виды города. И плюс, что сериал не похож на „Невский“ и „Первый отдел“».

«Мало жестоких сцен, есть юмор и живые диалоги — всё смотрится правдоподобно».

Что дальше

«Васька» — 30-серийный детектив, трансляция которого продолжается на НТВ. На следующей неделе за победу в рейтинге Mediascope будут бороться «Мосгаз. Розыгрыш» (Первый канал), «Здесь все свои» (Россия 1) и всё тот же «Васька», сообщает дзен-канал Мир современного кино. Кто окажется сильнее — станет известно после публикации данных за 20–26 октября.

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
