Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

28 октября 2025 20:33
Кадры из сериалов «Константинополь», «Акушер», «Скорая помощь»

Три громкие ноябрьские премьеры — историческая драма и два медицинских сериала — формируют сетку НТВ так, что зрителям точно скучать не придётся.

НТВ в ноябре запускает интересные сериальные премьеры абсолютно различного формата. Плюс ко всему, поклоннков «Скорой помощи» ждёт сюрприз — повтор любимой картины по вечерами.

«Константинополь» (10 серий) — с 3 ноября

Открывает премьерный месяц историческая драма «Константинополь». Действие сериала разворачивается в начале XX века: белогвардейский офицер Сергей Нератов вместе с беженцами и остатками армии Петра Врангеля оказывается в Константинополе.

Здесь, в городе богатой культуры, хаоса и борьбы интересов, герои пытаются не просто выжить, а найти новый смысл — или хотя бы точку опоры.

В главных ролях — Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин. Режиссёр — Сергей Чекалов.

Сериал делает ставку на масштабные декорации, атмосферу эпохи и человеческую драму. Это не учебник истории, а акцент на выборе людей, оказавшихся между прошлым и будущим.

«Константинополь»

«Акушер» (16 серий) — с 5 по 14 ноября

Через два дня после старта исторической премьеры эфир НТВ полностью меняет настроение и запускает повтор «Акушера» перед премьерой его второго сезона.

Это современная история о военном хирурге Глебе Каверине, которого играет Никита Панфилов.

После службы в Африке он возвращается домой и сталкивается с новым вызовом: он оказывается единственным врачом, способным помочь беременной пассажирке на теплоходе. Так начинается его путь в новую реальность, где каждое решение может изменить жизни сразу нескольких людей.

В актёрском составе — Виктория Романенко, Елена Лотова, Артём Осипов. Режиссёр — Денис Карро.

"Акушер"

«Акушер 2» (20 серий) — с 17 по 28 ноября

Продолжение не заставит себя ждать: второй сезон выходит сразу после первого. «Акушер 2» углубляет сюжет и добавляет главный интригующий конфликт — в отделение приходит новая заведующая, бывшая возлюбленная Каверина.

На фоне профессионального напряжения разворачивается и личная история: непроговорённые чувства, ревность, попытка сохранять холодный профессионализм.

Зрители увидят и любимый основной актёрский состав, и новых персонажей. История становится шире, а ставки — выше. Если первый «Акушер» показывал путь героя к новой жизни, то второй — то, как сложно её сохранить.

«Скорая помощь» — повтор с 5 ноября

С 5 ноября в эфир НТВ возвращаются ранние сезоны сериала «Скорая помощь». Повтор будет идти ежедневно в 22:15. Проект рассказывает о работе бригады медиков, которые сталкиваются с экстренными случаями, бытовыми ситуациями и конфликтами внутри команды.

Показ займёт вечерний слот в ноябре и декабре и будет идти параллельно премьерам, пишет дзен-канал Мир современного кино.

Также прочитайте: 7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя

Фото: Кадры из сериалов «Константинополь», «Акушер», «Скорая помощь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Читать дальше 29 октября 2025
Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Читать дальше 29 октября 2025
Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix Читать дальше 28 октября 2025
Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона Читать дальше 28 октября 2025
От «Первого отдела» — к тайной игре КГБ и ЦРУ: 3 ноября Колесников появится в новом шпионском сериале От «Первого отдела» — к тайной игре КГБ и ЦРУ: 3 ноября Колесников появится в новом шпионском сериале Читать дальше 28 октября 2025
Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи Читать дальше 28 октября 2025
Русского «Серкана Болата» найти не так-то просто: почему заменили Градского в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» Русского «Серкана Болата» найти не так-то просто: почему заменили Градского в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» Читать дальше 28 октября 2025
«Этот продукт нельзя показывать детям»: у «Маши и Медведя» проблемы — не успел выйти 8 сезон, как мульт снова хотят запретить «Этот продукт нельзя показывать детям»: у «Маши и Медведя» проблемы — не успел выйти 8 сезон, как мульт снова хотят запретить Читать дальше 28 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше