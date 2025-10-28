«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

Три громкие ноябрьские премьеры — историческая драма и два медицинских сериала — формируют сетку НТВ так, что зрителям точно скучать не придётся.

НТВ в ноябре запускает интересные сериальные премьеры абсолютно различного формата. Плюс ко всему, поклоннков «Скорой помощи» ждёт сюрприз — повтор любимой картины по вечерами.

«Константинополь» (10 серий) — с 3 ноября

Открывает премьерный месяц историческая драма «Константинополь». Действие сериала разворачивается в начале XX века: белогвардейский офицер Сергей Нератов вместе с беженцами и остатками армии Петра Врангеля оказывается в Константинополе.

Здесь, в городе богатой культуры, хаоса и борьбы интересов, герои пытаются не просто выжить, а найти новый смысл — или хотя бы точку опоры.

В главных ролях — Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин. Режиссёр — Сергей Чекалов.

Сериал делает ставку на масштабные декорации, атмосферу эпохи и человеческую драму. Это не учебник истории, а акцент на выборе людей, оказавшихся между прошлым и будущим.

«Акушер» (16 серий) — с 5 по 14 ноября

Через два дня после старта исторической премьеры эфир НТВ полностью меняет настроение и запускает повтор «Акушера» перед премьерой его второго сезона.

Это современная история о военном хирурге Глебе Каверине, которого играет Никита Панфилов.

После службы в Африке он возвращается домой и сталкивается с новым вызовом: он оказывается единственным врачом, способным помочь беременной пассажирке на теплоходе. Так начинается его путь в новую реальность, где каждое решение может изменить жизни сразу нескольких людей.

В актёрском составе — Виктория Романенко, Елена Лотова, Артём Осипов. Режиссёр — Денис Карро.

«Акушер 2» (20 серий) — с 17 по 28 ноября

Продолжение не заставит себя ждать: второй сезон выходит сразу после первого. «Акушер 2» углубляет сюжет и добавляет главный интригующий конфликт — в отделение приходит новая заведующая, бывшая возлюбленная Каверина.

На фоне профессионального напряжения разворачивается и личная история: непроговорённые чувства, ревность, попытка сохранять холодный профессионализм.

Зрители увидят и любимый основной актёрский состав, и новых персонажей. История становится шире, а ставки — выше. Если первый «Акушер» показывал путь героя к новой жизни, то второй — то, как сложно её сохранить.

«Скорая помощь» — повтор с 5 ноября

С 5 ноября в эфир НТВ возвращаются ранние сезоны сериала «Скорая помощь». Повтор будет идти ежедневно в 22:15. Проект рассказывает о работе бригады медиков, которые сталкиваются с экстренными случаями, бытовыми ситуациями и конфликтами внутри команды.

Показ займёт вечерний слот в ноябре и декабре и будет идти параллельно премьерам, пишет дзен-канал Мир современного кино.

