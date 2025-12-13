Меню
Киноафиша Статьи Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов

13 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Из многих»

От создателя «Во все тяжкие».

На Apple TV+ близится к развязке «Из многих» — новый научно-фантастический сериал Винса Гиллигана, где апокалипсис выглядит пугающе… счастливым. Вышло уже семь серий, и до финала сезона осталось всего две.

Апокалипсис без боли, но с вопросами

«Из многих» рассказывает историю Кэрол — писательницы любовных романов, уставшей от жизни и неожиданно оказавшейся иммунной к вирусу, который превращает людей в коллективный разум, погруженный в блаженство. Мир больше не страдает, не злится и не сомневается. И именно это выглядит самым тревожным.

Сериал балансирует между научной фантастикой, триллером и черной иронией. Здесь нет привычного зла — угроза исходит от всеобщей гармонии, где личности постепенно растворяются.

Когда выйдут финальные серии

Первый сезон состоит из девяти эпизодов. Две стартовые серии вышли 7 ноября, дальше сериал выходил строго по пятницам. На данный момент доступна 7 серия, вышедшая 12 декабря.

Даты финала уже известны:

8 серия — 19 декабря 2025 года

9 серия — 26 декабря 2025 года

Именно эти два эпизода поставят точку в первом сезоне и дадут ответ на главный вопрос — можно ли и нужно ли спасать мир от счастья.

Почему за сериалом стоит следить

Проект создал Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Главную роль исполняет Рэй Сихорн, и это снова точное, сдержанное попадание. «Из многих» не торопится, но методично подводит к финалу — без истерик, но с нарастающим ощущением тревоги.

До развязки осталось две недели. И, судя по тону сериала, легкого выхода из этой утопии зрителям не обещают. Кстати, Apple официально подтвердила рекорд «Из многих». Сериал Pluribus стал самым просматриваемым проектом за всю историю Apple TV+. Шоу Винса Гиллигана обошло все предыдущие хиты платформы и закрепило за собой статус главного релиза сервиса.

Также прочитайте: Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
