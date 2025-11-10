Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали

Интриги, погони и большие ставки — в подборке, где каждый сюжет выстреливает с первого эпизода.

Пять криминальных проектов Netflix, собранных в этой подборке, зрители оценили выше, чем ожидали: у всех достойные рейтинги, крепкие сюжеты и та самая энергия, которая заставляет смотреть кино до ко конца, даже если время уже позднее.

«Нарко» (2015–2017)

В основе — реальная история взлёта и падения крупнейшего наркокартеля Медельина. Сериал показывает путь Пабло Эскобара от контрабандиста с широкими связями до лидера международной криминальной империи.

Американские агенты понимают масштаб катастрофы, когда улицы США буквально захлёстывает товар, поступающий из Колумбии. Ситуацию усложняет коррупция как внутри колумбийской власти, так и в американской бюрократии, которая ставит политику выше борьбы с преступностью.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

«Коп с чёрным поясом» (2024)

Комедийно-криминальная история о молодом мастере боевых искусств, который случайно спасает офицера и получает неожиданное предложение — стать контрактным сотрудником отдела, отслеживающего тех, кто вышел из тюрьмы по УДО.

Партнёр занимается юридической частью, а герой — физической. Получается крепкая смесь из боевика, юмора и социальных наблюдений.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

«Люпен» (2021–2023)

Ассан Диоп вдохновляется приключениями Арсена Люпена и превращает эту философию в собственный кодекс преступника.

В центре сюжета сериала — дело о драгоценном колье, за которое много лет назад несправедливо осудили его отца. Через 25 лет Ассан решается на смелую операцию в Лувре, чтобы восстановить справедливость и разоблачить тех, кто разрушил его семью.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

«Ирландец» (2019)

Основан на признаниях реального человека — бывшего водителя, который оказывается втянут в мир организованной преступности.

Жизнь героя меняется после знакомства с влиятельным криминальным боссом. Из простого рабочего он становится киллером, исполняющим поручения мафии несколько десятилетий. История — одновременно личная трагедия и развернутый взгляд на эпоху.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

«Суринам» (2022)

Кореец, мечтающий вырваться из бедности, получает заманчивое предложение — заняться экспортом скатов из Суринама в Южную Корею. Но бизнес оказывается прикрытием для куда более опасных дел.

Герой сериала вынужден балансировать между криминалом, политическими интересами и собственным желанием выжить. Здесь есть всё: шпионские элементы, интриги и жесткие моральные выборы.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Также прочитайте: Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк