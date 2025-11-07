Меню
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк

Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк

7 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Хрустальный», «Я знаю, кто тебя убил», «Душегубы»

Истории о расследованиях, где каждый шаг только глубже уводит в мрак.

Если вы устали от ожидания 2 сезона «Трассы», предлагаем закрыть паузу детективами, в которых тоже есть пропавшие люди, навязчивые следы прошлого и герои, стоящие на грани.

«Хрустальный» (2021) — Россия

Московский следователь Сергей Смирнов возвращается в родной Хрустальный, где пропадают мальчики. Расследование заставляет его снова переживать собственное травматичное детство, а город, в котором каждый друг другу знаком, оказывается полон тайн, замалчиваний и старых обид.

"Хрустальный"

Все нити преступлений тянутся к личной истории героя, и он вынужден разбираться одновременно с делом и с прошлым, которое всегда казалось закрытым.

«Фишер» (2023) и «Фишер. Затмение» (2025) — Россия

Первый сезон «Фишера» основан на реальных убийствах на Рублёвке в 1986 году. В закрытом районе подростков начинают находить мёртвыми, и расследование берут на себя три разных следователя — Козырев, Боков и Добровольская. Восьмисерийная история вышла в 2023 году и сделала сериал одним из главных российских триллеров последних лет.

"Фишер"

Второй сезон — «Фишер. Затмение» (2025) — переносит действие в Курортный. Теперь маньяк похищает детей и убивает рыжих девушек. За дело снова берётся Боков вместе с Надеждой Райкиной и Иваном Злобиным. В основе — собирательный образ преступника, отдалённо напоминающий Левана Арояна, но по факту сюжет движется уже в сторону художественной интерпретации.

«Я знаю, кто тебя убил» (2024) — Россия

Герман не верит в самоубийство сестры и уверен, что её бывший муж причастен к её гибели. Когда через годы тот живёт спокойной жизнью в новой семье, Герман похищает его маленькую дочь.

Параллельно полиция изучает детали старого дела, где показания расходятся, а мотивы участников оказываются гораздо более сложными, чем казалось. Сериал жестко показывает, как месть меняет всех, кто к ней прикасается.

«Тень за спиной» (2019) — Россия

Сценарий основан на деле ангарского маньяка Михаила Попкова. Женщины исчезают после вечеринок, и столичный следователь Горобец приезжает в город, чтобы разобраться в цепи преступлений, которые длятся годами.

«Тень за спиной» (2019)

Местная прокуратура сопротивляется расследованию, а коллеги скрывают старые ошибки. Попутно всплывают пропущенные за двадцать лет эпизоды, и становится ясно: преступник всё это время пользовался доверием окружающих.

«Душегубы» — сезон 1 (2019) и сезон 2 (2025) — Россия

Первый сезон пересказывает историю Геннадия Михасевича, известного как витебский душитель. В маленьком городе находят тела женщин, и следователь Ипатьев понимает: эти дела на протяжении 14 лет вел один и тот же человек, который почему-то не видел связи между преступлениями.

Второй сезон основан сразу на двух реальных прототипах — каннибале Джумагалиеве и убийце Скрыннике. Следователь Ипатьев сталкивается с преступником, сбежавшим из психиатрической больницы, и расследует цепочку убийств, которые напоминают о самых тёмных страницах советской криминальной истории.

«Мерзлая земля» (2023) — Россия

Основан на деле таксиста Дмитрия Лебедя из Абакана. Лариса, тоже таксист, готовится к свадьбе, но её жениха задерживают по подозрению в убийстве. Следователь уверен, что он связан с серией преступлений, и алиби не убеждает никого.

Лариса начинает своё собственное расследование, параллельно с полицией изучая исчезнувших девушек, маршруты и детали дел, которые складываются в одну пугающую цепь. Пока она ищет доказательства невиновности жениха, настоящий преступник продолжает охотиться.

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный», «Я знаю, кто тебя убил», «Душегубы», «Фишер», «Тень за спиной»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
