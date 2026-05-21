Съемки советского «Буратино» проходили со скандалами: хорошо, что в современной версии обошлись без драк и искусственных носов

Одной из главных сказочных премьер января станет новая версия «Буратино». Актеры, задействованные в главных ролях, признавались, что съемки длись им непросто. Тем более, что и ответственность на исполнителях лежала значительная.

Как выяснилось, советский фильм-мюзикл тоже создавался трудно. Но известно это стало лишь недавно.

Драка на съемах «Приключений Буратино»

Актёр Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино, недавно рассказал острую историю со съёмок. В сцене, где кот Базилио в исполнении Ролана Быкова съезжает с горки и у него подскакивают очки, долго не удавалось добиться нужного комичного эффекта.

Тогда Быкову пришла в голову идея: открутить сиденье из автобуса съёмочной группы и использовать его как реквизит. С этими импровизированными «санями» сцена получилась с первого дубля, а потом актёр начал кататься с горки просто для забавы.

Веселье закончилось, когда вернулся водитель автобуса и обнаружил, что его кресло превратилось в руины. Мужчина пришёл в ярость, закричал, что это казённое имущество, и набросился на Быкова с кулаками. Конфликт едва не дошёл до серьёзной драки, и съёмочной группе пришлось срочно разнимать обоих.

Дмитрий Иосифов в «Приключениях Буратино»

Иосифов поделился и другими трудностями съёмок. Ему, 9-летнему мальчику, приходилось по пять-шесть часов сидеть у гримёра. Самой сложной частью был знаменитый длинный нос.

Этот реквизит, сделанный в Италии, был очень дорогим, но невероятно неудобным. Если приклеить его ещё как-то удавалось, то аккуратно снять с лица ребёнка — далеко не всегда. По словам актёра, за время работы над фильмом испортили больше сорока таких носов, каждый из которых стоил огромных денег.

В новой версии фильма грим с носом не понадобился: деревянный мальчик создан с помощью компьютерных технологий.