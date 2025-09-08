Меню
Седьмой этаж на этаже четвертом? Это вообще как? Киноляпы из «Ивана Васильевича», которые заметили только сейчас

8 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Легендарная комедия Леонида Гайдая вышла в 1973 году, но внимательные зрители до сих пор находят неожиданные несостыковки в доме Шурика.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — безусловная классика советского кино. Натурные съёмки дома Шурика проходили в Замоскворечье, по адресу Новокузнецкая, 13.

Но внимательные к деталям поклонники недавно нашли несколько забавных киноляпов, которые десятилетиями оставались незамеченными.

Седьмой этаж и балкон четвёртого

В фильме инженер Александр Тимофеев и Антон Семёнович Шпак живут на седьмом этаже. Но в сцене, когда милиционер выбегает на балкон, зрители внезапно видят… четвёртый этаж!

Локации явно монтировали из разных мест, замечает автор дзен-канала Горожанин о кино.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Загадка квартир №20 и №22

Шурик живёт в квартире №20, а его сосед Шпак — в №22. Проблема в том, что такие номера не могут быть смежными: рядом должна быть либо 21-я, либо 23-я.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Более того, если верить планировке дома, на седьмом этаже номера должны начинаться с 31 по 35. Логика нумерации здесь попросту не сходится.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Москва в двух локациях

Хотя «дом Шурика» действительно находится в Замоскворечье, создатели фильма сделали монтаж, добавив вид на Калининский проспект (Новый Арбат).

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В результате один кадр показывает Замоскворечье, а в следующем герои словно живут совсем в другом районе.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Культовая комедия Гайдая остаётся бесспорным шедевром, но такие мелкие несостыковки только добавляют фильму шарма. Каждая новая деталь делает пересмотр ещё интереснее — теперь вы точно не сможете смотреть эти сцены так же, как раньше.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
