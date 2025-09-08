Седьмой этаж на этаже четвертом? Это вообще как? Киноляпы из «Ивана Васильевича», которые заметили только сейчас

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — безусловная классика советского кино. Натурные съёмки дома Шурика проходили в Замоскворечье, по адресу Новокузнецкая, 13.
Но внимательные к деталям поклонники недавно нашли несколько забавных киноляпов, которые десятилетиями оставались незамеченными.
Седьмой этаж и балкон четвёртого
В фильме инженер Александр Тимофеев и Антон Семёнович Шпак живут на седьмом этаже. Но в сцене, когда милиционер выбегает на балкон, зрители внезапно видят… четвёртый этаж!
Локации явно монтировали из разных мест, замечает автор дзен-канала Горожанин о кино.
Загадка квартир №20 и №22
Шурик живёт в квартире №20, а его сосед Шпак — в №22. Проблема в том, что такие номера не могут быть смежными: рядом должна быть либо 21-я, либо 23-я.
Более того, если верить планировке дома, на седьмом этаже номера должны начинаться с 31 по 35. Логика нумерации здесь попросту не сходится.
Москва в двух локациях
Хотя «дом Шурика» действительно находится в Замоскворечье, создатели фильма сделали монтаж, добавив вид на Калининский проспект (Новый Арбат).
В результате один кадр показывает Замоскворечье, а в следующем герои словно живут совсем в другом районе.
Культовая комедия Гайдая остаётся бесспорным шедевром, но такие мелкие несостыковки только добавляют фильму шарма. Каждая новая деталь делает пересмотр ещё интереснее — теперь вы точно не сможете смотреть эти сцены так же, как раньше.
