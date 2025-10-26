Меню
Киноафиша Статьи Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам

Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам

26 октября 2025 09:25
«Салют-7»

Героиню из СССР показали неуклюжей, а подвиг — почти случайностью. Но всё было иначе.

Когда Клим Шипенко снял «Салют-7», многие зрители аплодировали: наконец-то российское кино о космосе — масштабное, эмоциональное, зрелищное.

Но внимательные поклонники истории заметили странность: первая женщина в открытом космосе в фильме прокалывает перчатку, теряет воздух, а напарник спасает её, рискуя жизнью.

И хотя сцена выглядит эффектно, на деле такого эпизода не было — да и быть не могло.

На кого на самом деле списали «ошибку»

В реальности Светлана Савицкая, прототип героини, работала без единой ошибки. В 1984 году она провела в открытом космосе 3 часа 35 минут, испытывая универсальный инструмент для резки и сварки металла.

Всё прошло идеально, а испытание попало в историю как одно из важнейших достижений советской космонавтики.

А вот перчатку действительно прокалывали — но не в СССР, а в США, замечает дзен-канал "Хомо люденс".

В 1991 году астронавт Джерри Росс получил небольшой разрыв на перчатке скафандра во время выхода с «Атлантиса».

Второй случай произошёл в 2007-м — с астронавтом Риком Мастраккио. Но даже тогда утечка воздуха была минимальной, а выход завершился благополучно.

Почему это показали в фильме

Сцена с проколотой перчаткой — это заимствованный голливудский штамп, где нередко показывают героев, спасающих друг друга с юмором и бравадой.

Оттуда же — лёгкие разговоры в открытом космосе и почти бытовые шутки в момент смертельной опасности.

В фильме Шипенко советские космонавты ведут себя скорее как персонажи из американского блокбастера — с «огоньком» и ухмылкой, чего в советской реальности быть не могло.

Что забыли показать

Многие фанаты уверены, что вместо вымышленных мелодрам и «героических спасений» можно было бы показать реальные факты.

Например, Савицкая установила мировые рекорды высоты и скорости, а также стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос.

Экспедиция Джанибекова и Савиных к «Салюту-7» в 1985 году была одной из самых сложных в истории — вручную пристыковать корабль к неуправляемой станции удалось только советским космонавтам.

В фильме же акцент сделали на вымышленных эпизодах, добавив даже летающих тараканов и починку приборов кувалдой — почти как у «русского космонавта» из голливудского «Армагеддона».

Фото: Кадр из фильма «Салют-7»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
