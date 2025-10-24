Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

24 октября 2025 11:21
«Август»

Фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева неожиданно стал хитом проката — зрители спорят, но залы по-прежнему полны.

Военная драма «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым совершила то, что удаётся единицам.

За 28 дней проката фильм заработал миллиард рублей — результат, которого не достигли даже такие громкие российские премьеры вроде «Мастера и Маргариты» или «Сердца пармы».

Для жанра военного триллера это почти рекорд. Картина не просто удержалась в топе бокс-офиса, но и продолжает собирать полные залы, доказывая, что зрителю по-прежнему интересны истории о настоящем мужестве.

О чём фильм «Август»

Действие картины разворачивается в 1944 году, когда война уже близится к концу, но на освобождённых территориях всё ещё действуют диверсанты.

Трое офицеров контрразведки СМЕРШ получают задание вычислить и обезвредить немецкую шпионскую группу, передающую данные врагу по радиоканалу.

За внешней сдержанностью — игра нервов, слежка, недосказанность и борьба не только с противником, но и с собственными сомнениями.

Зрители о фильме: восторг и споры

На «Кинопоиске» у «Августа» рейтинг 7,5, а в отзывах мнения разделились. Одни называют фильм «настоящим возвращением к классике» и хвалят актёрский состав:

«Безруков, Кологривый и Табаков сыграли так, что к каждому по-своему проникаешься во время просмотра».

Другие указывают на отличия от книги и явно недовольны этим фактом:

«Сюжет изменили, цель героев размыта, финал вообще другой».

Тем не менее большинство зрителей сходятся в одном — картину хочется досмотреть до конца. Особенно отмечают атмосферу времени, реализм диалогов и сдержанную, почти документальную режиссуру.

Почему сработало именно это кино

Во многом успех «Августа» объясняется тем, что создатели сумели найти баланс между масштабом и камерностью. Здесь нет излишней патетики, но есть человеческая драма, где подвиг — это внутренний выбор.

Кологривый, уже запомнившийся по ролям сильных, но ранимых героев, добавил фильму современного ритма и эмоциональности.

Также прочитайте: Анна Пересильд давно не Айгуль из «Слова пацана»: актриса снялась в первом женском роуд-муви в России

Фото: Кадр из фильма «Август»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
О связи между «Тоболом» и «Горынычем» не так-то просто догадаться: где снимали новый хит с Петровым О связи между «Тоболом» и «Горынычем» не так-то просто догадаться: где снимали новый хит с Петровым Читать дальше 24 октября 2025
Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре Читать дальше 22 октября 2025
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» «Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» Читать дальше 22 октября 2025
Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Читать дальше 22 октября 2025
Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Читать дальше 21 октября 2025
Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Читать дальше 21 октября 2025
Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон Читать дальше 25 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше