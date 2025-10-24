Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

Военная драма «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым совершила то, что удаётся единицам.
За 28 дней проката фильм заработал миллиард рублей — результат, которого не достигли даже такие громкие российские премьеры вроде «Мастера и Маргариты» или «Сердца пармы».
Для жанра военного триллера это почти рекорд. Картина не просто удержалась в топе бокс-офиса, но и продолжает собирать полные залы, доказывая, что зрителю по-прежнему интересны истории о настоящем мужестве.
О чём фильм «Август»
Действие картины разворачивается в 1944 году, когда война уже близится к концу, но на освобождённых территориях всё ещё действуют диверсанты.
Трое офицеров контрразведки СМЕРШ получают задание вычислить и обезвредить немецкую шпионскую группу, передающую данные врагу по радиоканалу.
За внешней сдержанностью — игра нервов, слежка, недосказанность и борьба не только с противником, но и с собственными сомнениями.
Зрители о фильме: восторг и споры
На «Кинопоиске» у «Августа» рейтинг 7,5, а в отзывах мнения разделились. Одни называют фильм «настоящим возвращением к классике» и хвалят актёрский состав:
«Безруков, Кологривый и Табаков сыграли так, что к каждому по-своему проникаешься во время просмотра».
Другие указывают на отличия от книги и явно недовольны этим фактом:
«Сюжет изменили, цель героев размыта, финал вообще другой».
Тем не менее большинство зрителей сходятся в одном — картину хочется досмотреть до конца. Особенно отмечают атмосферу времени, реализм диалогов и сдержанную, почти документальную режиссуру.
Почему сработало именно это кино
Во многом успех «Августа» объясняется тем, что создатели сумели найти баланс между масштабом и камерностью. Здесь нет излишней патетики, но есть человеческая драма, где подвиг — это внутренний выбор.
Кологривый, уже запомнившийся по ролям сильных, но ранимых героев, добавил фильму современного ритма и эмоциональности.
