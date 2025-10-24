Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

Фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева неожиданно стал хитом проката — зрители спорят, но залы по-прежнему полны.

Военная драма «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым совершила то, что удаётся единицам.

За 28 дней проката фильм заработал миллиард рублей — результат, которого не достигли даже такие громкие российские премьеры вроде «Мастера и Маргариты» или «Сердца пармы».

Для жанра военного триллера это почти рекорд. Картина не просто удержалась в топе бокс-офиса, но и продолжает собирать полные залы, доказывая, что зрителю по-прежнему интересны истории о настоящем мужестве.

О чём фильм «Август»

Действие картины разворачивается в 1944 году, когда война уже близится к концу, но на освобождённых территориях всё ещё действуют диверсанты.

Трое офицеров контрразведки СМЕРШ получают задание вычислить и обезвредить немецкую шпионскую группу, передающую данные врагу по радиоканалу.

За внешней сдержанностью — игра нервов, слежка, недосказанность и борьба не только с противником, но и с собственными сомнениями.

Зрители о фильме: восторг и споры

На «Кинопоиске» у «Августа» рейтинг 7,5, а в отзывах мнения разделились. Одни называют фильм «настоящим возвращением к классике» и хвалят актёрский состав:

«Безруков, Кологривый и Табаков сыграли так, что к каждому по-своему проникаешься во время просмотра».

Другие указывают на отличия от книги и явно недовольны этим фактом:

«Сюжет изменили, цель героев размыта, финал вообще другой».

Тем не менее большинство зрителей сходятся в одном — картину хочется досмотреть до конца. Особенно отмечают атмосферу времени, реализм диалогов и сдержанную, почти документальную режиссуру.

Почему сработало именно это кино

Во многом успех «Августа» объясняется тем, что создатели сумели найти баланс между масштабом и камерностью. Здесь нет излишней патетики, но есть человеческая драма, где подвиг — это внутренний выбор.

Кологривый, уже запомнившийся по ролям сильных, но ранимых героев, добавил фильму современного ритма и эмоциональности.

