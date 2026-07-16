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Киноафиша Статьи Саша Белый точно набрал бы в этом тесте 8/8: попробуйте и вы продолжить культовые фразы из «Бригады»

Саша Белый точно набрал бы в этом тесте 8/8: попробуйте и вы продолжить культовые фразы из «Бригады»

16 июля 2026 14:07 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бригада»

Вспомнить их целиком без подсказок получится далеко не у всех.

Есть сериалы, которые становятся частью массовой культуры, и «Бригада» — один из них. Даже спустя много лет зрители продолжают пересматривать историю Саши Белого и его друзей, а многие реплики героев давно разошлись на цитаты.

Но одно дело — узнать знакомую фразу, и совсем другое — без ошибки продолжить ее по памяти.

Именно это мы предлагаем проверить в новом тесте. Вас ждут восемь известных цитат из культового сериала, которые нужно закончить без подсказок.

Не спешите думать, что будет легко. Некоторые реплики помнят практически все, а вот другие способны поставить в тупик даже тех, кто пересматривал «Бригаду» не один раз.

Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы помните один из самых известных российских сериалов начала 2000-х.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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