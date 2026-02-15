Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать

Ровно 40 лет назад появилась студия Pixar, которая изменила анимацию. И за последние годы она сделала то, с чем ее конкуренты справляются по большим праздникам: сняла мультфильм как бы для детей, но по факту – для родителей.

Речь о «Душе» – картине, которую, судя по треду на Reddit, многие дети находят скучной и не досматривают, но которая заставляет взрослых лить слезы и пересматривать свои взгляды на жизнь.

А все потому, что, в отличие от «Истории игрушек» или «Тачек», сюжет здесь вращается не вокруг приключений, а вокруг экзистенциального кризиса.

Джаз-музыкант Джо Гарднер, так и не реализовавший себя, оказывается на пороге смерти и начинает философское путешествие между мирами в поисках «искры» жизни.

Это история не о том, как достичь цели, а о том, как научиться жить – ценить простые моменты, чувствовать ветер и вкус пиццы. Как отмечают реддиторы, главные темы этой картины будут полностью непонятны детям.

«Это, наверное, единственный их фильм, где я задаюсь вопросом, понравился ли он хоть каким-то детям», – пишет один из комментаторов.

И правда: ребёнок увидит забавного кота и красочный «Предел». Взрослый же – болезненное отражение своих собственных сомнений, страха не успеть и тихого отчаяния от рутины.

«Я включила его своему шестилетнему сыну и села рядом делать свои дела – в результате мой сын уже через час сладко спал, а я рыдала и много думала», – рассказывают зрители.

Лично мне с ними не согласиться сложно.