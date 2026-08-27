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Киноафиша Статьи «Чёрное зеркало» возвращается на Netflix с 8 сезоном: 7-й задрал высокую планку, так что ожидания как никогда высоки

«Чёрное зеркало» возвращается на Netflix с 8 сезоном: 7-й задрал высокую планку, так что ожидания как никогда высоки

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черное зеркало»

Стартовали съемки продолжения.

«Чёрное зеркало» давно стало одним из самых узнаваемых сериалов Netflix — мрачным, тревожным и порой неприятно точным в своих прогнозах о будущем. Почти каждый новый сезон предлагает отдельные истории, в которых технологии, человеческие слабости и общественные привычки приводят к неожиданным последствиям.

Теперь сериал готовится вернуться с восьмым сезоном. Поклонников снова ждут новые самостоятельные эпизоды, а значит, очередная порция историй, после которых привычные технологии могут показаться немного страшнее.

Восьмой сезон

Самый мрачный британский проект Netflix «Черное зеркало» не выходил с весны прошлого года. За это время многое из того, о чём он предупреждал зрителей, успело появиться в реальных новостях, а поклонники начали гадать, не решил ли стриминг двигаться дальше без сериала.

Авторы проекта развеяли эти опасения ещё в январе, подтвердив новый сезон в тот момент, когда сериал получил первые номинации на «Золотой глобус». Однако полноценное производство стартовало только сейчас.

Сценаристом и исполнительным продюсером вновь выступает Чарли Брукер. Одна из съёмочных площадок уже стала известна: это отель в деревне Хоуп-Коув в Девоне. Для съёмок его переоформили под «отель Сэндкасл».

Количество эпизодов, их названия и актёрский состав пока не объявлены. Для «Чёрного зеркала» это вполне привычная ситуация: в каждом эпизоде появляется новый набор актёров, а создатели предпочитают раскрывать как можно меньше информации до премьеры.

Кадр из сериала «Черное зеркало»

Успех проекта

Седьмой сезон получил 84% на Rotten Tomatoes по итогам 120 рецензий — это лучший результат сериала за несколько лет. Он также принёс проекту три номинации на «Золотой глобус», правда, побед не было. А на IMDb у ленты 8,7.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Черное зеркало»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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