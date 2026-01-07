Самые нелюбимые фильмы Кинга, где сам Король ужасов сказал «сжечь это немедленно» — экранизации, которые довели писателя до бешенства

Стивен Кинг — человек, который подарил миру не один кошмар, но даже у него есть собственные ужасы — экранизации, на которые он смотреть не может.

Его книги вдохновляли режиссёров от Кубрика до молодых энтузиастов из 80-х, но далеко не все попытки перенести эти истории на экран получались удачными. Иногда не спасали ни звёзды, ни бюджеты, ни рейтинги — Кинг смотрел и качал головой: «Не о том это кино».

Когда сам себе режиссёр

Фильм «Максимальное ускорение» (1986) стал для Кинга почти автокатастрофой. Он впервые сел в режиссёрское кресло — и сразу пожалел. По его словам, фильм «получился пьяным и шумным».

Машины убивают людей, люди прячутся от бензовозов, саундтрек AC/DC ревёт, но душа у истории куда-то исчезла. Сам Кинг позже говорил, что кино вышло таким, будто его снимала комета, а не человек.

От стыда до суда

«Газонокосильщик» (1992) — пример того, как автор может в буквальном смысле отказаться от своего творения. Кинг подал в суд на студию, потребовав убрать своё имя с афиш. И выиграл.

В фильме от его рассказа не осталось почти ничего: вместо абсурдного и жуткого фарса о человеке, поедающем траву, получился цифровой кошмар про виртуальную реальность. Критики вежливо промолчали, Кинг — нет.

«Сияние» — красивое, но холодное

Даже шедевры вызывают у него раздражение. Кубрик снял культовое «Сияние» (1980), мир запомнил топор и лифт с кровью, а Кинг назвал фильм «бездушным». Его Джек Торренс был трагическим человеком, а у Кубрика — просто психопат с топором.

Писателю не хватило сострадания, внутренней боли, той самой человечности, без которой ужас — просто поза, пишет автор Дзен-канала «КОЛЛЕКЦИЯ УЖАСОВ».

Когда адаптация прожигает оригинал

«Порождающая огонь» (1984) — пример, как можно снять фильм буквально по книге, но всё равно потерять магию. Кинг считал историю девочки-пирокинетика скучной и плоской, хотя сценаристы почти не отступали от текста. Всё вышло технически верно, но без искры — ни метафор, ни эмоционального жара.

Ирония в том, что зрители часто любили то, что он ненавидел

«Бегущий человек» с Шварценеггером стал культовым, «Дети кукурузы» обросли сиквелами, а «Ловец снов» цитируют до сих пор. Но сам Кинг относится к этим фильмам с раздражением. Говорит: не в том дело, что они плохие — просто они не про то, что он писал. Там, где он говорил о страхе перед властью и виной, кино искало монстров, кровь и спецэффекты.

Стивен Кинг редко пересматривает свои экранизации. Он знает, что книги живут дольше — и точнее. А кино… иногда превращает его ужас в карикатуру. Но без этих провалов не было бы и его триумфов.

