Клинт Иствуд назвал худший фильм по Стивену Кингу: критики и зрители с ним не согласны, а режиссер вообще считает экранизацию шедевром

Клинт Иствуд всегда говорил прямо, без реверансов — и в отношении «Сияния» сделал то же самое. В своих беседах с кинокритиком Полом Нельсоном, опубликованных в книге «Беседы с Клинтом», он признался: фильм Стэнли Кубрика по Стивену Кингу показался ему не просто переоценённым — а откровенно скучным.

«Сцены, которые должны были пугать, вообще не работали. А сцена с топором — просто отстой», — вспоминал Иствуд.

«Шедевр современного хоррора» — по версии самого Кубрика

Особенно Иствуда раздражало, как Кубрик продвигал свой фильм. По его словам, режиссёр сам настоял на слогане «Шедевр современного хоррора», не дожидаясь отзывов критиков.

Студийные боссы якобы пытались его отговорить: мол, пусть кто-то другой назовёт тебя гением, но Кубрик стоял на своём. Иствуд видел в этом неуверенность, замаскированную под самовлюблённость.

Иствуд считал, что Кубрик потерял хватку

Хотя публика и критики в восторге от «Сияния», Иствуд был уверен, что Кубрик застрял в собственном перфекционизме. Он наслышан о десятках дублей каждой сцены и считал, что актёры выглядели измученными, а не одержимыми — как того требовала история.

«Они просто были подавлены всей этой ситуацией», — говорил он.

В его понимании Кубрик растратил энергию на «правильные углы камеры», но потерял живость и страх — то, ради чего и стоило снимать хоррор.

Уважение к прошлому, разочарование в настоящем

Иствуд признавал, что ранние картины Кубрика — вроде «Убийства» — ему по-настоящему нравились. Но, по его мнению, чем масштабнее становились проекты режиссёра, тем больше в них появлялось холодного самовосхищения. «Сияние», считал он, стало символом этого разрыва — между великим мастером и зрителем, которого он перестал слышать.

Так что если кто-то назовёт «Сияние» лучшим фильмом ужасов всех времён — где-то далеко, в Малибу, Клинт Иствуд наверняка поморщится и скажет своим фирменным хриплым голосом: «Вы серьёзно?»

