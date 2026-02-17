Меню
Самая загадочная: 5 необычных способностей Мистик из «Людей Икс», которые присущи только этому мутанту

17 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

Ей бы свой фильм.

Совсем скоро выйдет новая часть «Мстителей». И в ней говорят появятся некоторые представители «Людей Икс». Но среди множества мутантов с разнообразными сверхспособностями, Рэйвен Даркхолм, известная как Мистик, обладает поистине исключительными талантами, выделяющими ее на фоне остальных. Рассказываю, чем именно она удивляет и поэтому

Прежде всего, уникальность героини заключается не просто в копировании внешности других мутантов. Она обладает способностью к радикальным метаморфозам: создавать новые конечности, увеличивать собственную массу тела, формировать совершенно новые черты лица.

Во-вторых, Мистик не только имитирует внешний облик других членов команды Людей Икс, но и способна частично воспроизводить их способности. Например, она может создавать когти, подобные когтям Росомахи, отращивать хвост, как у Ночного Змея, или имитировать металлическую кожу Колосса. Однако в отличие от оригинальных носителей, она не может использовать эти способности в полном объеме.

В-третьих, стоит отметить невероятную чешую на теле Рэйвен. Обладая синей кожей от рождения, под воздействием радиации она покрылась характерной чешуей, которую то демонстрирует, то скрывает. Остается загадкой, маскирует ли она ее, или со временем чешуйки действительно исчезают бесследно.

В-четвертых, Мистик обладает устойчивостью к ментальному контролю, а это ой как помогает в борьбе с врагами. Постоянно меняющаяся структура ее мозга создает серьезные препятствия для тех, кто пытается проникнуть в ее мысли. Однако обратной стороной этой нестабильности является предрасположенность Мистик к биполярному расстройству. То есть к специалисту обращаться придется.

Ну и наконец, нельзя не упомянуть уникальное строение организма Мистик. Оно позволяет ей произвольно изменять расположение внутренних органов. Эта способность не раз оказывалась спасительной в критических ситуациях. В общем стоило бы для этой героини ввести отдельный фильм или ввести героиню во вселенную тех же «Мстителей» или «Дэдпула», как Росомаху.

Фото: Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
