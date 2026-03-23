С ума сведет больше Брагина: в этом сериале Иван Колесников просто влюбляет — не оторваться ни на миг

Последние годы поклонники сериалов обожают актера Ивана Колесникова за его героя Юрия Брагина, однако в его фильмографии немало интересных ролей, в том числе в сериале «Анна Каренина».

Что было в экранизации «Анны Карениной» 2017 года

Сериал создан по одноимённому роману Л. Н. Толстого, а также опирается на его публицистическую повесть «На Японской войне» и цикл В. В. Вересаева «Рассказы о Японской войне». В телеадаптации режиссёр Карен Шахназаров показывает свою интерпретацию классического произведения.

Действие разворачивается в 1904 году во время русско‑японской войны в Маньчжурии. Вместе с отступающей армией движется госпитальный обоз, которым руководит старший ординатор Сергей Каренин. Госпиталь размещают в полузаброшенной китайской деревне. Каренин оперирует раненого полковника, и тот с дрожью узнаёт фамилию хирурга — перед ним Алексей Кириллович Вронский. Ночью Каренин приходит к Вронскому и просит рассказать, почему его мать, Анна Каренина, много лет назад бросилась под поезд. Вронский начинает свой рассказ.

Роль Ивана Колесникова

Актер исполнил роль Стивы Облонского. В новой киноверсии персонаж Облонского предстает не пустой оболочкой, а живым и притягательным человеком — за что прежде всего стоит отдать должное игре Колесникова.

Внешность героя и его манера держаться идеально соответствуют образу «светского льва: в каждой сцене читается и беззаботность светского флерa, и родственная близость с сестрой Анной. Это одна из моих любимых ролей актера, ведь он сыграл невероятно органично.

Интересно, что в отличие от склонных к излишней драматизации или, наоборот, комическому преувеличению трактовок, Колесников предлагает уравновешенную версию Стивы. Его герой — одновременно обаятельен и эгоистичен, он живет для удовольствия и при этом не лишен внутренней логики. Эта смесь делает персонажа правдоподобным и живым, заставляя ему симпатизировать.