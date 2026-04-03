Меню
Русский English
Отмена
С Паламарчука глаз не сведу точно: мечтаю поскорее увидеть этот сериал — детектив с элементами мистики

3 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Зов русалки»

Актер Дмитрий Паламарчук пользуется особой любовью зрителей в последние годы. Народная любовь к нему пришла после сериала «Невский», где он сыграл Фому. Однако в 20265 году с актером выйдет немало интересных сериалов, в том числе уже начался показ «Зова русалки». Интересен не только сюжет, но и места съемок. Сейчас на IVI вышли только первые четыре серии, однако сюжет настолько интересный, что уже окунулась в него с головой.

О чем сериал

В тихом провинциальном городке началась череда убийств, похожих на ритуалы с мистическими признаками. Расследование зашло в тупик. Жители винят в происходящем русалку — о ней ходит много легенд. Из Москвы присылают специалиста по серийным убийствам Юрия Бахтина. Он не верит в эти сказания, но по мере работы всё больше сомневается в своих прежних убеждениях.

Где проходили съемки и что легло в основу Сериал «Зов русалки» построен на народном мифе о воде и русалках. Авторы хотят показать, почему такие легенды до сих пор волнуют людей и как они влияют на современную жизнь.

Режиссер Галина Уразова, работавшая над проектом вместе с Мурадом Алиевым, признается, что с детства слышала похожие истории, так как выросла у реки. Поэтому ей был близок тот мир, который создатели ставили в основу сериала. В ленте берегиня показана не как пугающий персонаж, а как образ, в котором есть и тревога, и защита, и идея о заботе друг о друге.

Про действия

Действие происходит в вымышленном Бережнянске. Его сделали узнаваемым, собрав образы волжских городков и поселков. Локации искали недалеко от Москвы и затем слили в единый город с собственным характером и ритмом, а не в набор декораций, пишет КП.

Съемки у воды стали одной из главных трудностей. Команда учла свет, отражения, работу камеры и движение самой воды. Подводные сцены делали не только на компьютере: использовали специальные камеры и боксы, работали с текстурой дна, водорослями и берегами. Многие эпизоды снимали на натуре, и актерам приходилось заходить в холодную воду.

Грим в проекте тоже получил большое внимание. Художник по гриму Ульяна Шестова и ее команда прорабатывали образы утопших и ритуальные детали — чешую, швы, глаза, фактуру кожи. Чешуя играет не только декоративную роль: она становится ключевой загадкой расследования, так как не принадлежит известной фауне этих мест.

Фото: Кадр из сериала «Зов русалки»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше