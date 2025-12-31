С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)

Новогодняя ночь — время чудес, и ничто не создаёт её атмосферу лучше, чем добрые советские фильмы. Но как выбрать один-единственный из целого ряда бессмертных комедий, трогательных сказок и лирических историй? «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Чародеи» — этот список можно продолжать бесконечно, и в нём легко потеряться.

Не тратьте драгоценные предпраздничные минуты на метания между «Ёлками» и «Снежной королевой». Пройдите наш небольшой тест! Всего несколько вопросов помогут понять, чего вам хочется прямо сейчас: ностальгического уюта, безудержного веселья или зимней сказки.

Мы подберём для вас идеальный фильм, который станет лучшим фоном для боя курантов и создаст то самое, неповторимое новогоднее настроение.

