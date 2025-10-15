Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рязанов пытался скрыть этот город, но не получилось: где снимали искрометную комедию «Берегись автомобиля»

Рязанов пытался скрыть этот город, но не получилось: где снимали искрометную комедию «Берегись автомобиля»

15 октября 2025 10:25
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

За 60 лет изменились даже названия улиц.

Весной 1966 года зрители увидели новую комедию Эльдара Рязанова. Фильм «Берегись автомобиля» рассказывал о необычном благородном автоугонщике. Центральный персонаж сразу полюбился публике.

Картину буквально разобрали на крылатые выражения. Ее высоко оценили не только советские зрители. Международные критики также признали ленту выдающейся. Фильм получил несколько престижных фестивальных наград.

В начале картины указывается условное место действия — «история произошла неизвестно где». Однако для зрителей всегда было очевидно настоящее место событий. Узнаваемая атмосфера советской Москвы не оставляла сомнений.

Съемки фильма действительно проходили в столице. Ключевым местом стала улица Варварка, в прошлом носившая имя Разина. Именно там Юрий Деточкин безуспешно пытался догнать троллейбус Любы, но та лишь захлопывала дверь и уезжала.

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Другой важной точкой стала Смоленская набережная, где в доме с номером 2а жил герой Андрея Миронова. Именно «Волгу» Димы Семицветова так хотел украсть Деточкин.

А «комиссионку» Семицветова снимали в центре Москвы. Она располагалась недалеко от Рождественского бульвара, в месте его пересечения с Большой Лубянкой.

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Захватывающая погоня проходила по Садовому кольцу. Эпизод развивался в районе Цветного бульвара. Люба заметила Деточкина за рулем чужой машины и пустилась за ним в погоню на троллейбусе.

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Кульминационный момент сняли на Крымской эстакаде. Именно здесь прозвучала знаменитая фраза героя: «Здравствуй, Люба, я вернулся».

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией.

Фото: Кадры из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля» «Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля» Читать дальше 15 октября 2025
Самый красивый Раскольников с печальной судьбой: речь, конечно, про не Янковского Самый красивый Раскольников с печальной судьбой: речь, конечно, про не Янковского Читать дальше 11 октября 2025
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Читать дальше 16 октября 2025
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» Читать дальше 15 октября 2025
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя» Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 15 октября 2025
Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Читать дальше 14 октября 2025
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Читать дальше 14 октября 2025
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше