Рязанов пытался скрыть этот город, но не получилось: где снимали искрометную комедию «Берегись автомобиля»

Весной 1966 года зрители увидели новую комедию Эльдара Рязанова. Фильм «Берегись автомобиля» рассказывал о необычном благородном автоугонщике. Центральный персонаж сразу полюбился публике.

Картину буквально разобрали на крылатые выражения. Ее высоко оценили не только советские зрители. Международные критики также признали ленту выдающейся. Фильм получил несколько престижных фестивальных наград.

В начале картины указывается условное место действия — «история произошла неизвестно где». Однако для зрителей всегда было очевидно настоящее место событий. Узнаваемая атмосфера советской Москвы не оставляла сомнений.

Съемки фильма действительно проходили в столице. Ключевым местом стала улица Варварка, в прошлом носившая имя Разина. Именно там Юрий Деточкин безуспешно пытался догнать троллейбус Любы, но та лишь захлопывала дверь и уезжала.

Другой важной точкой стала Смоленская набережная, где в доме с номером 2а жил герой Андрея Миронова. Именно «Волгу» Димы Семицветова так хотел украсть Деточкин.

А «комиссионку» Семицветова снимали в центре Москвы. Она располагалась недалеко от Рождественского бульвара, в месте его пересечения с Большой Лубянкой.

Захватывающая погоня проходила по Садовому кольцу. Эпизод развивался в районе Цветного бульвара. Люба заметила Деточкина за рулем чужой машины и пустилась за ним в погоню на троллейбусе.

Кульминационный момент сняли на Крымской эстакаде. Именно здесь прозвучала знаменитая фраза героя: «Здравствуй, Люба, я вернулся».

