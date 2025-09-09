«Твой дом — турьма!»: вспоминаем 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией

Они ушли в народ и там же жить и продолжают.

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» давно стал культовой советской комедией, а многие его фразы ушли в народ. Но мало кто знает, что часть из них могла бы так и не появиться.

Анатолий Папанов, сыгравший Семёна Васильевича Сокола-Кружкина, в процессе съёмок буквально «раздражал» коллег своей гротескной манерой игры и импровизациями.

Его даже хотели убрать из картины, но Рязанов настоял: оставить всё как есть. Результат известен — второстепенный герой Папанова подарил нам цитаты, которые живут до сих пор.

Вот десять самых легендарных фраз Семёна Васильевича, которые сделали его персонажа бессмертным:

«Сухари сушить!» — коротко и ёмко о том, что делать, если попал в беду. «Тебя посодют, а ты не воруй!» — именно «посодют», иначе пропадает весь шарм. «Ты вообще живёшь на свете по доверенности! Машина на имя жены, дача — на моё имя… Ты голодранец!» «Твой дом — турьма!» — ещё одна фирменная папановская оговорка. «Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущими на, допустим, нетрудовые доходы!» «Я торгую кулубнику, выращенную своими собственными руками!» — и да, «кулубнику» нужно говорить именно так. «Положь птичку!» — абсурдно, смешно и бесконечно цитируемо. «Свободу Юрию Деточкину!» — уже почти фразеологизм для ситуаций, когда «виноват, но не виноват». «Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!» «От каждого по способностям, каждому по труду… в его наличных деньгах!»

Сегодня трудно представить «Берегись автомобиля» без этих фраз. Но если бы не упорство Рязанова, который настоял оставить Папанова и его гротескного Семёна Васильевича, мы могли бы никогда их не услышать.

