«Твой дом — турьма!»: вспоминаем 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» давно стал культовой советской комедией, а многие его фразы ушли в народ. Но мало кто знает, что часть из них могла бы так и не появиться.
Анатолий Папанов, сыгравший Семёна Васильевича Сокола-Кружкина, в процессе съёмок буквально «раздражал» коллег своей гротескной манерой игры и импровизациями.
Его даже хотели убрать из картины, но Рязанов настоял: оставить всё как есть. Результат известен — второстепенный герой Папанова подарил нам цитаты, которые живут до сих пор.
Вот десять самых легендарных фраз Семёна Васильевича, которые сделали его персонажа бессмертным:
-
«Сухари сушить!» — коротко и ёмко о том, что делать, если попал в беду.
-
«Тебя посодют, а ты не воруй!» — именно «посодют», иначе пропадает весь шарм.
-
«Ты вообще живёшь на свете по доверенности! Машина на имя жены, дача — на моё имя… Ты голодранец!»
-
«Твой дом — турьма!» — ещё одна фирменная папановская оговорка.
-
«Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущими на, допустим, нетрудовые доходы!»
-
«Я торгую кулубнику, выращенную своими собственными руками!» — и да, «кулубнику» нужно говорить именно так.
-
«Положь птичку!» — абсурдно, смешно и бесконечно цитируемо.
-
«Свободу Юрию Деточкину!» — уже почти фразеологизм для ситуаций, когда «виноват, но не виноват».
-
«Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!»
-
«От каждого по способностям, каждому по труду… в его наличных деньгах!»
Сегодня трудно представить «Берегись автомобиля» без этих фраз. Но если бы не упорство Рязанова, который настоял оставить Папанова и его гротескного Семёна Васильевича, мы могли бы никогда их не услышать.
