Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России

5 апреля 2026 10:52
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Без подсказки догадаться невозможно.

Создатели фильмов нередко находят вдохновение там, где его совсем не ждешь. И со «Звездными войнами» тоже связана необычная история, которая обросла легендами.

Фанаты верили, что язык пушистых эвоков был основан на вполне реальном калмыцком языке. Якобы звукорежиссер Бен Берт, работавший над звуковым оформлением саги, случайно увидел документальный фильм о калмыках и был настолько впечатлен звучанием их речи, что решил его использовать.

В США он даже разыскал пожилую калмычку по имени Коси Ункова, которая сохранила и родной язык, и знание местного фольклора. Ее голос и лег в основу речи забавных инопланетных созданий.

Коси Ункова надиктовала для создателей фильма сказки и фольклорные рассказы на родном калмыцком языке. Именно эти записи придали языку инопланетных существ уникальное и аутентичное звучание.

Приводили даже воспоминания внука женщины, который рассказывал, как бабушка пела ему в детстве песни на калмыцком, в том числе и ту самую, которую эвоки исполняют в сцене у костра.

На деле это оказалось просто легендой. Знаменитый звукорежиссер Бен Бёртт действительно создал язык для пушистых инопланетян, но использовал для этого совсем другие источники.

Основой послужил тибетский язык, задавший ритмику речи, а также языки папуасов Новой Гвинеи с их гортанными звуками и африканские «кликсовые» языки, подарившие эвокам характерные щелчки.

Хотя калмыцкий в этой смеси не участвовал, он все же оставил свой след в киноиндустрии. Например, в сериале «Ведьмак» акцент нильфгаардцев частично вдохновлен монгольскими языками, к которым относится и калмыцкий.

Сами калмыки к популярному мифу относятся с юмором. В 2018 году в Элисте даже устроили фестиваль косплея, где местные жители с удовольствием наряжались эвоками — как дань уважения этой красивой легенде.

Фото: Кадры из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)
Светлана Левкина
