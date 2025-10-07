Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой

Меню
7 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Левша»

Вышел трейлер будущей премьеры.

Знаменитая повесть Николая Лескова «Левша» получит новое воплощение на экране. На этот раз всем знакомую историю представят в оригинальной эстетике стим-панка.

На днях вышел трейлер предстоящего фильма — и Юрий Колокольников с механической рукой выглядел в кадре очень экстравагантно. А в Сети ленту уже сравнили с «Шерлоком Холмсом» Гая Ричи: в центре тоже стильный дуэт, ведущий расследование.

Сюжет фильма «Левша»

В ленте зрителей переносят в Россию конца XIX века. Молодому офицеру Петру Огарёву поручают необычное дело. В покоях императора Александра III нашли механическую блоху. Вероятно она — деталь неудавшегося покушения.

Чтобы разобраться в этом странном происшествии, Огарёв обращается к необычному специалисту. Это самоучка из Тулы, которого все зовут Левша. На самом деле он Николай Сурин, однорукий мастер.

Вместе им предстоит окунуться в водоворот дворцовых интриг и распутать клубок семейных тайн.

Кадр из фильма «Левша»

Детали фильма «Левша»

Главного героя, тульского мастера, сыграл Юрий Колокольников. Актер поделился, что для него эта картина стала настоящим приключением. Он отметил, что Петербург в фильме будто оживает.

«Красота, сырость, вечная ирония города — все это будто тоже становится героем», — рассказал актер.

Режиссером проекта стал Владимир Беседин, известный по короткометражке о Майоре Громе. Поклонники надеются, что новая работа подарит им такой же уровень динамики и зрелищности. Узнаем, оправдаются ли ожидания, совсем скоро — премьера намечена на 22 января 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов».

Фото: Кадры из фильма «Левша» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
