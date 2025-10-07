Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой

Знаменитая повесть Николая Лескова «Левша» получит новое воплощение на экране. На этот раз всем знакомую историю представят в оригинальной эстетике стим-панка.

На днях вышел трейлер предстоящего фильма — и Юрий Колокольников с механической рукой выглядел в кадре очень экстравагантно. А в Сети ленту уже сравнили с «Шерлоком Холмсом» Гая Ричи: в центре тоже стильный дуэт, ведущий расследование.

Сюжет фильма «Левша»

В ленте зрителей переносят в Россию конца XIX века. Молодому офицеру Петру Огарёву поручают необычное дело. В покоях императора Александра III нашли механическую блоху. Вероятно она — деталь неудавшегося покушения.

Чтобы разобраться в этом странном происшествии, Огарёв обращается к необычному специалисту. Это самоучка из Тулы, которого все зовут Левша. На самом деле он Николай Сурин, однорукий мастер.

Вместе им предстоит окунуться в водоворот дворцовых интриг и распутать клубок семейных тайн.

Детали фильма «Левша»

Главного героя, тульского мастера, сыграл Юрий Колокольников. Актер поделился, что для него эта картина стала настоящим приключением. Он отметил, что Петербург в фильме будто оживает.

«Красота, сырость, вечная ирония города — все это будто тоже становится героем», — рассказал актер.

Режиссером проекта стал Владимир Беседин, известный по короткометражке о Майоре Громе. Поклонники надеются, что новая работа подарит им такой же уровень динамики и зрелищности. Узнаем, оправдаются ли ожидания, совсем скоро — премьера намечена на 22 января 2026 года.

