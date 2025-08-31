Позавидовал миллионам Джона Сноу: сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов»?

Многие российские зрители с восторгом смотрели «Игру престолов», но не все заметили в культовом сериале знакомое лицо, а часть уже об этом и забыла — это было в 4 сезоне картины.

Российский актер Юрий Колокольников появился в настолько неожиданном образе, что некоторые зрители его даже не узнали. Рассказываем, кого он там сыграл и сколько за это заработал.

Роль Колокольникова в сериале «Игра престолов»

Юрию Колокольникову в «Игре престолов» досталась яркая роль Стира — вождя племени одичалых теннов. Его персонаж в книгах и вовсе почитался как божество, а не простой человек.

Съёмки проходили в режиме полной секретности — актёру запрещалось даже упоминать об участии в проекте. Это создавало сложности, ведь параллельно он был задействован в новогодней комедии «Ёлки». Из-за требований образа для HBO Колокольникову пришлось лишиться волос, поэтому вторую часть «Ёлок» он играл в парике.

Сам актёр позже признавался, что его график напоминал безумные гонки. Постоянные перелёты между съёмочными площадками требовали невероятной собранности. Как ни парадоксально, именно эта занятость помогла ему сохранить рассудок — не было времени зацикливаться на масштабе проекта.

«Если бы я постоянно размышлял, что играю в "Игре престолов", то точно сошел бы с ума», — говорил актер.

Гонорар Колокольникова в сериале «Игра престолов»

На вопросы о гонорарах за «Игру престолов» Юрий Колокольников отвечал сдержанно — условия контракта не позволяли раскрывать детали. Однако актёр открыто признавал, что его заработок значительно уступал доходам главных звёзд проекта. Например, Кит Харингтон с шестого сезона получал около миллиона долларов за каждую серию.

«У меня ничего такого не было. Там были обычные какие-то деньги», — скромно комментировал свой гонорар Колокольников.

