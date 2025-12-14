Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»

В ней все было по-настоящему, без спецэффектов.

Советская сказка «Морозко» давно живёт своей самостоятельной жизнью — как непременный новогодний спутник, как источник мемов про Марфушеньку и как фильм, который американцы смотрели в рамках фестивалей ещё до того, как это стало мейнстримом. Но за красотой кадра стояли вполне реальные локации — суровые, сказочные и очень разные.

Кольский полуостров: там, где зима не играла роль, а была настоящей

Часть съёмок проходила в самой натуральной снежной сказке — на Кольском полуострове. Елки — как многоярусные декорации, сугробы — выше человеческого роста, мороз — не декоративный.

Наташе Седых (Настеньке), которой было всего пятнадцать, приходилось бегать по снегу в сарафане. Иванушке — в одной льняной рубахе. Дубли снимали быстро, а вот отогреваться потом приходилось долго.

При этом, по словам Седых, больше всего её мучили вовсе не морозы, а грим: «заледеневшие» ресницы делали… обычным клеем.

Георгий Милляр спас съёмки буквально голыми руками

Факт, который хочется пересказывать у зимнего костра. В конце февраля, когда съёмки подходили к финалу, прорвало трубу в доме, где хранились плёнки. Пока группа добиралась до места, их уже спасал Милляр — в образе Бабы-Яги, но в реальности босой, промокший и до синевы окоченевший. Он вытаскивал бобины из ледяной воды на снег.

Если бы не он — фильма могло бы не быть.

Гигирево под Звенигородом: подмосковная деревня, ставшая Голливудом Роу

Вторая ключевая локация — деревня Гигирево в Подмосковье. Александр Роу любил это место так, что снимал здесь почти все свои сказки.

Местные жители были постоянной массовкой: «свои» становились крестьянами, волшебными героями, соседями Настеньки. Приезжих чаще пристраивали на роли нечисти — традиция, что уж.

Роу не снимал в павильонах: он считал, что подмосковные леса, с вековыми елями, берёзами и туманными лугами, — и есть лучшая декорация. С этим трудно спорить: многие пейзажи в фильме выглядят так, будто их написали гуашью специально к съёмкам.

Почему сказка выглядит так «по-настоящему»

Потому что она и снималась настоящей: настоящие морозы, настоящие леса, настоящие опасности и настоящие актёрские подвиги. Вот в этом и есть магия советской киносказки: труд виден не сразу, но прочувствован каждым поколением зрителей.

