Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще

157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще

9 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Непрерывный марафон занял бы больше двух суток.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» идёт уже десятый год, а вопросы «Сколько сезонов?» не утихают — особенно после январской премьеры 2025-го. И неудивительно: вселенная разрослась так, что без шпаргалки легко запутаться.

Сколько сезонов вышло

На сегодня у мульта шесть сезонов, последний вышел в январе 2025 года. В нём — 26 эпизодов, и именно они довели общее количество серий до 157. Сериал смотрится будто одним дыханием, хотя непрерывный марафон занял бы больше двух суток.

Что ещё входит во франшизу

История не ограничена сезонами. Есть три спецвыпуска — Париж, Нью-Йорк, Шанхай. Плюс полнометражный фильм 2023 года и короткая аниме-работа «Ladybug PV». Эти дополнительные проекты иногда путают зрителей, создавая ощущение, что сезонов больше, чем есть.

Будущее

Создатели уже подтвердили: седьмой сезон будет. Даты пока нет, но команда работает в прежнем темпе, и ждать долго, по ощущениям, не придётся.

На российских платформах — Иви, Кинопоиск, Okko, KION — доступны все вышедшие эпизоды и спецвыпуски. Так что если хочется освежить сюжет перед новым сезоном — самое время.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
«Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) «Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) Читать дальше 10 декабря 2025
Пересмотрите «Шрека» — и заметите странность: 5 фанатских версий, куда исчез целый народ огров Пересмотрите «Шрека» — и заметите странность: 5 фанатских версий, куда исчез целый народ огров Читать дальше 10 декабря 2025
«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом «Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом Читать дальше 10 декабря 2025
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Читать дальше 9 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле? Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле? Читать дальше 9 декабря 2025
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше