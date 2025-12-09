157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» идёт уже десятый год, а вопросы «Сколько сезонов?» не утихают — особенно после январской премьеры 2025-го. И неудивительно: вселенная разрослась так, что без шпаргалки легко запутаться.

Сколько сезонов вышло

На сегодня у мульта шесть сезонов, последний вышел в январе 2025 года. В нём — 26 эпизодов, и именно они довели общее количество серий до 157. Сериал смотрится будто одним дыханием, хотя непрерывный марафон занял бы больше двух суток.

Что ещё входит во франшизу

История не ограничена сезонами. Есть три спецвыпуска — Париж, Нью-Йорк, Шанхай. Плюс полнометражный фильм 2023 года и короткая аниме-работа «Ladybug PV». Эти дополнительные проекты иногда путают зрителей, создавая ощущение, что сезонов больше, чем есть.

Будущее

Создатели уже подтвердили: седьмой сезон будет. Даты пока нет, но команда работает в прежнем темпе, и ждать долго, по ощущениям, не придётся.

На российских платформах — Иви, Кинопоиск, Okko, KION — доступны все вышедшие эпизоды и спецвыпуски. Так что если хочется освежить сюжет перед новым сезоном — самое время.

