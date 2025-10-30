Меню
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей

30 октября 2025 10:00
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Многим кажется, что его история еще не закончена.

Финал пятого сезона «Леди Баг и Супер-Кота» стал самым эмоциональным и неоднозначным за всю историю сериала. Габриэль Агрест, он же Монарх, наконец исполняет своё заветное желание — но ценой собственной жизни.

В решающей битве герои раскрывают друг другу личности. Для Габриэля это момент истины: он осознаёт, что больше не может продолжать войну, и делает единственное, что ещё в его силах.

Используя силу талисманов, он жертвует собой, чтобы спасти других. В финальной сцене Габриэль поднимается к свету вместе с Эмили — женой, ради которой он разрушал и обманывал. Этот момент можно трактовать по-разному: кто-то видит в нём символическое прощение, кто-то — смерть и переход в иной мир.

Согласно одной версии, Габриэль отдал жизнь за Эмили и Натали, исправив хотя бы часть своих ошибок. По другой — он просто ушёл вслед за Эмили, не выдержав тяжести потерь. Но как бы ни трактовали зрители этот финал, одно ясно: Монарх перестал быть злодеем и завершил путь человека, наконец нашедшего покой.

Сцена после титров лишь добавила загадок: рядом с Натали сидит женщина, похожая на Эмили. Это она или Амели — сестра-близнец? Ответ, вероятно, появится в шестом сезоне, ведь история «Леди Баг» ещё не окончена.

Фото: Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
