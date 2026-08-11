Русских отменить невозможно: российский режиссер покорил Запад хоррором, а теперь снимет фильм для Netflix

Режиссёр «Папа, сдохни» и «Они придут за тобой» отправляется покорять Netflix. На этот раз Кириллу Соколову предстоит рассказать историю матери и дочери, но без фантастики здесь явно не обойдётся. Режиссёр поставит для Netflix научно-фантастический триллер Blur, который можно перевести как «Размытие».

Мать, дочь и телепортация

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что в центре истории окажутся мать и дочь, а важную роль в их судьбе сыграет технология телепортации.

Звучит пока довольно загадочно, но именно такая неопределённость отлично подходит Соколову. Его предыдущие работы сложно назвать стандартными жанровыми фильмами, поэтому от нового проекта вполне можно ожидать необычного взгляда на привычную научную фантастику.

Причём Netflix явно не собирается делать маленькое экспериментальное кино исключительно для поклонников режиссёра.

За проектом стоит команда «Очень странных дел»

Продюсированием Blur займётся компания 21 Laps, одним из основателей которой является Шон Леви. Зрителям он хорошо знаком как продюсер «Очень странных дел», а также режиссёр «Дэдпула и Росомахи».

Сценарий Соколов будет дорабатывать вместе с Эллен Шэнман. За основу возьмут более ранний вариант сценария, написанный Кристи Холл и Дэном Кейси.

Для Соколова это уже не первая крупная работа в Голливуде. Его хоррор «Они придут за тобой» вышел в 2026 году, а теперь режиссёр получает возможность взяться за ещё более масштабную фантастическую историю.

Когда выйдет фильм?

Пока Netflix не называет ни дату премьеры, ни актёрский состав. Неизвестно также, каким именно образом телепортация будет связана с отношениями главных героинь.

Но уже сейчас проект выглядит любопытно: российский режиссёр с узнаваемым стилем, Netflix, команда Шона Леви и научная фантастика с семейной драмой в центре.

Остаётся надеяться, что «Размытие» не получится слишком размытым — и Соколову позволят сохранить собственный почерк.

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