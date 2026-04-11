Российская версия «Игры в кальмара» провалилась с треском: «Очень мерзкое зрелище» — и это не плюс

11 апреля 2026 18:08
Кадр из сериала «Цифровой код»

Зрители безжалостно критикуют сериал.

История о мрачной игре, где участников вынуждают идти на убийства, невольно отсылает к нашумевшей «Игре в кальмара». Однако и в России существовала попытка создать нечто подобное — с той разницей, что действие частично перенесли в интернет, а главными героями сделали подростков.

Но, несмотря на злободневность темы, сериал «Цифровой код» получил крайне низкую оценку в рецензиях. Причин для этого нашлось несколько.

Сюжет

Картина погружает зрителя в пугающую реальность, где заурядное мобильное приложение превращается в орудие смерти. Пользователям поступают задания — от избиений до убийств — и за каждое начисляются деньги. Все преступления транслируются в прямом эфире для анонимной публики.

Достаточно один раз нажать «согласен» в пользовательском соглашении — и вы уже часть этой кровавой игры.

События разворачиваются в небольшом городке Октябрьском, куда съезжаются лучшие специалисты страны для расследования. Среди них — следователь Денис Жданов, поначалу относящийся к делу как к очередной рутине. Всё меняется, когда он выясняет, что его собственный сын установил на телефон роковое приложение.

Отзывы и рейтинг

Премьера многосерийной ленты состоялась в 2023 году, но ожидаемого эффекта она не произвела. Критики отмечали путаный сюжет, неестественные диалоги персонажей и отсутствие внятной мотивации у злодеев. Смотреть российскую версию «Игры в кальмара», по их мнению, оказалось попросту скучно и бессмысленно.

На сегодняшний день зрители, оценивая ленту, не стесняются в выражениях.

«Грязь, насилие, зачем такое снимать? 20 минут просмотра и начало тошнить от этой чернухи», «Более отвратительное зрелище сложно себе представить», «"Цифровой код" — это нечто невразумительное и очень мерзкое зрелище», — пишут в Сети.

Светлана Левкина
