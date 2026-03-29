Родители Лунтика — точно не пчелы? От таких, как Капа и Шер, в нормальном лесу держатся подальше

29 марта 2026 08:56
Кадр из мультсериала «Лунтик и его друзья»

В Сети разгадали их тайну.

Согласно сюжетной линии анимационного мультсериала «Лунтик», главный герой растет не с биологическими родителями, а в приемной семье. Его воспитанием занимаются Капа и Шер — персонажи, которые по своему возрасту больше напоминают заботливых бабушку и дедушку, нежели молодых родителей.

На первый взгляд может показаться, что с видовой принадлежностью этих героев все ясно — они очень похожи на обычных пчел. Однако внимательные интернет-пользователи обратили внимание на ряд деталей, которые заставляют усомниться в столь простой версии.

Капа и Шер

Прежде всего, стоит вспомнить биологические особенности настоящих пчел. Только в коллективе они могут полноценно функционировать, а никак не только парой.

Кроме того, общение персонажей с остальными пчелиными обитателями мультфильма складываются явно непросто. Например, их не пускают в улей — место, куда, казалось бы, всегда открыт доступ для своих.

Добавим к этому, что герои не собирают пыльцу и вообще никак не трудятся, что оставляет открытым вопрос: за счет каких ресурсов они существуют и поддерживают свое благополучие?

При этом стоит обратить внимание на еще одну странность: герои регулярно отлучаются на какое-то время и приносят потом внушительные запасы провизии.

Кадр из мультсериала «Лунтик и его друзья»

Вид героев

Изначально в Сети выдвигали гипотезу, что эта пара представляет собой одну из разновидностей диких пчел. Такое предположение позволяло объяснить, почему их не принимают в обычный улей.

Однако и у этой версии есть слабое место: дикие пчелы также ведут коллективный образ жизни.

Именно поэтому автор Дзен-канала «Мультайны» склоняется к иной версии: Капа и Шер — это на самом деле шершни. Эти насекомые являются природными врагами пчел и держат их в постоянном страхе.

Судя по всему, когда персонажи улетают, они занимаются тем, что отнимают добычу у пчел, держа под контролем ближайший к ним улей.

Светлана Левкина
