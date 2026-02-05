Меню
Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER

5 февраля 2026 10:52
Кадр из фильма «Сводишь с ума»

Никаких громких релизов и рекламы, а людям этого, как оказалось, и не надо.

В 2025 году зрители неожиданно выбрали своим фаворитом не блокбастер и не тяжёлую драму, а лёгкую романтическую историю с петербургской мистикой. Результаты стали ясны только сейчас и они удивляют.

Фильм «Сводишь с ума» собрал высокий зрительский рейтинг 8,4 и стал лучшим фильмом года по версии аудитории PREMIER. Картина Дарьи Лебедевой тихо вышла осенью, а затем разошлась по рекомендациям.

Любовь через зеркало

Сюжет начинается просто: Алиса и Иван приходят смотреть одну и ту же квартиру. Жильё сдают только паре, и герой импровизирует, представляясь мужем незнакомки. Алиса в итоге получает квартиру одна. Но вскоре замечает странность: в зеркале ванной существует другая версия реальности, где квартиру получил Иван.

Так герои оказываются связаны пространством, которое делят сразу две реальности. От взаимного раздражения они приходят к близости. История строится на знакомых чувствах — случайной встрече, ревности, выборе.

Почему фильм сработал

«Сводишь с ума» называют редким современным ромкомом без цинизма. Здесь нет громкой драмы, но есть интонация старого доброго жанра. Не случайно зрители вспоминают «Питер FM». Критики замечают шероховатости, но сходятся в главном: между актёрами есть химия.

Это кино не пытается удивить масштабом. Оно работает на настроении и узнаваемости. Возможно, поэтому его так активно советуют друг другу. Фильм уже доступен онлайн. И судя по реакции зрителей, иногда именно простая история любви оказывается самой нужной

Фото: Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
