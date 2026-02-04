Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Терминатор на минималках» с Прилучным в главной роли: смотрим трейлер очередного ремейка советского фильма (видео)

«Терминатор на минималках» с Прилучным в главной роли: смотрим трейлер очередного ремейка советского фильма (видео)

4 февраля 2026 19:00
Кадр из фильма «Приключения жёлтого чемоданчика»

Такой прежнюю историю даже представить было сложно.

В прокат выйдут новые «Приключения желтого чемоданчика». Премьера ремейка культовой советской комедии намечена уже на эту весну, а накануне в Сети появился трейлер ленты.

И в ролике зрителей очень удивил образ Павла Прилучного. Актер редко играет злодеев, но для ленты превратился в «настоящего Терминатора».

Кадр из фильма «Приключения жёлтого чемоданчика»

Сюжет фильма «Приключения желтого чемоданчика»

Это история о волшебном Докторе и его необычном чемодане. Его жёлтый саквояж помогает не только от простуды, но и от совсем других болезней — грусти, страха и одиночества.

Петя — мальчик, который боится всего на свете. Он не хочет выходить из дома и общаться с другими детьми. Его родители решают обратиться к Доктору за помощью. Но в самый ответственный момент волшебный чемоданчик вдруг исчезает — его кто-то похищает.

С этого момента начинаются настоящие приключения. Пете приходится отправиться на поиски пропажи, и по пути он сталкивается с разными испытаниями. В итоге он не только помогает вернуть чемодан, но и сам меняется. Мальчик обретает настоящих друзей и навсегда избавляется от своих страхов.

Кадр из фильма «Приключения жёлтого чемоданчика»

Детали фильма

Советская музыкальная комедия «Приключения жёлтого чемоданчика» появилась на экранах в 1970 году. В ней играли замечательные актёры: Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья Селезнёва.

Новая версия тоже собрала сильный состав. Роль Доктора сыграл Олег Комаров, а его противника, бандита, пытающегося украсть чемодан, — Павел Прилучный. В фильм добавили много зрелищных сцен: прыжки с парашютом, гонки на катерах и мотоциклах.

Как раз на байке и разъезжает герой Прилучного, которого в трейлере тут же прозвали «Терминатором на минималках».

Премьера нового фильма назначена на 23 апреля.

Фото: Кадры из фильма «Приключения жёлтого чемоданчика» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это смелое решение»: режиссер «Бременских музыкантов» снова берется за русские сказки — в 2026 выйдет фильм «Как Иван в сказку попал» (трейлер) «Это смелое решение»: режиссер «Бременских музыкантов» снова берется за русские сказки — в 2026 выйдет фильм «Как Иван в сказку попал» (трейлер) Читать дальше 4 февраля 2026
Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Читать дальше 5 февраля 2026
Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Читать дальше 5 февраля 2026
Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Читать дальше 5 февраля 2026
Дети «Трех богатырей» только родились, а зрители уже гадают: кто на ком женится? Дети «Трех богатырей» только родились, а зрители уже гадают: кто на ком женится? Читать дальше 4 февраля 2026
Высоцкий, Цекало и война: свой любимый фильм Симоньян может пересматривать каждый год – что еще в топ-3? Высоцкий, Цекало и война: свой любимый фильм Симоньян может пересматривать каждый год – что еще в топ-3? Читать дальше 4 февраля 2026
Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
«Литры водки и сплошная клюква»: первое российское фэнтези со сборами 1,2 млрд рублей – жалкая пародия на советскую классику «Литры водки и сплошная клюква»: первое российское фэнтези со сборами 1,2 млрд рублей – жалкая пародия на советскую классику Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше