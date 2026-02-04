«Терминатор на минималках» с Прилучным в главной роли: смотрим трейлер очередного ремейка советского фильма (видео)

В прокат выйдут новые «Приключения желтого чемоданчика». Премьера ремейка культовой советской комедии намечена уже на эту весну, а накануне в Сети появился трейлер ленты.

И в ролике зрителей очень удивил образ Павла Прилучного. Актер редко играет злодеев, но для ленты превратился в «настоящего Терминатора».

Сюжет фильма «Приключения желтого чемоданчика»

Это история о волшебном Докторе и его необычном чемодане. Его жёлтый саквояж помогает не только от простуды, но и от совсем других болезней — грусти, страха и одиночества.

Петя — мальчик, который боится всего на свете. Он не хочет выходить из дома и общаться с другими детьми. Его родители решают обратиться к Доктору за помощью. Но в самый ответственный момент волшебный чемоданчик вдруг исчезает — его кто-то похищает.

С этого момента начинаются настоящие приключения. Пете приходится отправиться на поиски пропажи, и по пути он сталкивается с разными испытаниями. В итоге он не только помогает вернуть чемодан, но и сам меняется. Мальчик обретает настоящих друзей и навсегда избавляется от своих страхов.

Детали фильма

Советская музыкальная комедия «Приключения жёлтого чемоданчика» появилась на экранах в 1970 году. В ней играли замечательные актёры: Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья Селезнёва.

Новая версия тоже собрала сильный состав. Роль Доктора сыграл Олег Комаров, а его противника, бандита, пытающегося украсть чемодан, — Павел Прилучный. В фильм добавили много зрелищных сцен: прыжки с парашютом, гонки на катерах и мотоциклах.

Как раз на байке и разъезжает герой Прилучного, которого в трейлере тут же прозвали «Терминатором на минималках».

Премьера нового фильма назначена на 23 апреля.