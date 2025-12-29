Меню
Киноафиша Статьи Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

29 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Горячее станет украшением любого стола.

В культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть знаменитая сцена. Надя, готовясь к празднику, накрывает стол по всем канонам своего времени. Меню отражало гастрономические тренды 50-летней давности.

Центральными блюдами её праздничного ужина стали три позиции: нарядное заливное из рыбы, солидный ростбиф и праздничный салат. Яркими акцентами служили мандарины и тонко нарезанный сервелат, бывший в те годы деликатесом. Дополняли стол яйца под майонезом, баночка шпрот, салат из свеклы и зелёный горошек.

Именно роскошный ростбиф Надя с надеждой предлагает своему расстроенному жениху. Этот выбор не случаен — в то время такое мясное блюдо по праву считалось главным украшением праздничного застолья. Его рецепт и сегодня может стать выигрышным вариантом для вашего новогоднего стола.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Рецепт ростбифа

Для приготовления праздничного ростбифа выберите килограмм качественной говяжьей вырезки, тонкого края или филейной части. Помимо мяса, потребуется топлёное масло для жарки, соль для натирания и свежий хрен к столу.

Первым делом займитесь подготовкой мяса. Тщательно его промойте и удалите все плёнки и жилы. Щедро натрите солью цельный кусок со всех сторон.

После этого обжарьте его на раскалённой сковороде с топлёным маслом до появления золотистой корочки — она нужна для запечатывания соков.

Затем переместите мясо в духовку, которую стоит разогреть заранее. Именно там оно достигнет идеальной степени прожарки.

Ключевой момент — регулярно поливайте ростбиф образующимся на противне соком. Повторяйте это каждые 10–15 минут. Если жидкости будет недостаточно, долейте немного мясного бульона или обычной воды.

Продолжительность запекания определяете только вы. В зависимости от желаемого результата мясо может быть полностью готовым, с нежной розовой сердцевиной или почти сырым внутри. Готовому ростбифу дайте «отдохнуть» несколько минут, после чего нарежьте его тонкими ломтиками и красиво разложите.

Идеальным сопровождением к такому блюду станет гарнир. Прекрасно подойдут дольки моркови и зелёный горошек. Классикой остаётся картофель — можете подать его отварным, поджаренным до хруста или в виде воздушного пюре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
