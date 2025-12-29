Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

В культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть знаменитая сцена. Надя, готовясь к празднику, накрывает стол по всем канонам своего времени. Меню отражало гастрономические тренды 50-летней давности.

Центральными блюдами её праздничного ужина стали три позиции: нарядное заливное из рыбы, солидный ростбиф и праздничный салат. Яркими акцентами служили мандарины и тонко нарезанный сервелат, бывший в те годы деликатесом. Дополняли стол яйца под майонезом, баночка шпрот, салат из свеклы и зелёный горошек.

Именно роскошный ростбиф Надя с надеждой предлагает своему расстроенному жениху. Этот выбор не случаен — в то время такое мясное блюдо по праву считалось главным украшением праздничного застолья. Его рецепт и сегодня может стать выигрышным вариантом для вашего новогоднего стола.

Рецепт ростбифа

Для приготовления праздничного ростбифа выберите килограмм качественной говяжьей вырезки, тонкого края или филейной части. Помимо мяса, потребуется топлёное масло для жарки, соль для натирания и свежий хрен к столу.

Первым делом займитесь подготовкой мяса. Тщательно его промойте и удалите все плёнки и жилы. Щедро натрите солью цельный кусок со всех сторон.

После этого обжарьте его на раскалённой сковороде с топлёным маслом до появления золотистой корочки — она нужна для запечатывания соков.

Затем переместите мясо в духовку, которую стоит разогреть заранее. Именно там оно достигнет идеальной степени прожарки.

Ключевой момент — регулярно поливайте ростбиф образующимся на противне соком. Повторяйте это каждые 10–15 минут. Если жидкости будет недостаточно, долейте немного мясного бульона или обычной воды.

Продолжительность запекания определяете только вы. В зависимости от желаемого результата мясо может быть полностью готовым, с нежной розовой сердцевиной или почти сырым внутри. Готовому ростбифу дайте «отдохнуть» несколько минут, после чего нарежьте его тонкими ломтиками и красиво разложите.

Идеальным сопровождением к такому блюду станет гарнир. Прекрасно подойдут дольки моркови и зелёный горошек. Классикой остаётся картофель — можете подать его отварным, поджаренным до хруста или в виде воздушного пюре.

