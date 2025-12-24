Меню
Что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: «Похоже, главная идея: иди напейся – и ты встретишь своего супруга»

24 декабря 2025 11:21
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Критики и заграничные зрители оказались безжалостны к оценкам.

Кажется, что «Иронию судьбы» знают все. Но стоит вынести ее за пределы привычного новогоднего круга — и фильм начинает жить совсем другой жизнью. За границей его не смотрят под салат и шампанское. Его разбирают. Иногда — безжалостно.

«Культовый» — не значит понятный

Для российского зрителя это не просто комедия, а ритуал. Для иностранцев — советский ромком с неожиданной репутацией: на IMDb у фильма 8,0 из 10. Цифра высокая, но за ней — полярные реакции.

Часть зрителей теряется уже на старте: «Он такой скучный. Я думаю, эта культура не близка мне, поскольку я не родился и не рос в советскую эпоху».

Другие идут еще дальше: «У этого фильма нет сути. Никакого стиля. Атмосфера очень неловкая, очень больно смотреть сцены, где красивая женщина переживает за такого ботаника».

Романтика, которая работает — не для всех

Но есть и те, кого история неожиданно задевает. «Несомненно, это лучшая романтическая комедия, с лучшей режиссурой, лучшей историей и лучшей актерской игрой». «Потрясающая романтическая комедия, трогательная, мудрая и веселая».

Зрители отмечают актерскую химию и странную честность происходящего: «Фильм удивительно реалистичен, а химия между главными героями невероятная», «Небольшой актерский состав – благословение. Это выигрышная формула неуклюжести в сочетании с серьезностью».

Когда традиция становится личной

Некоторые иностранцы смотрят фильм регулярно — уже как собственный ритуал: «Каждый год мы смотрим его с друзьями… иностранцам его может быть сложно понять… каждый раз, когда я его смотрю, вспоминаю о праздниках и внутри становится тепло».

А если совсем честно

Критики тоже не молчат: «В этой истории нет ничего оригинального». Кто-то и вовсе спорит с самой идеей: «Похоже, главная идея: иди напейся – и ты встретишь своего супруга».

Зато режиссуру Рязанова хвалят даже там, где фильм не принимают целиком: «Это абсолютно одно из его лучших произведений… обязательно к просмотру, если вы интересуетесь культурой и искусством России».

И, пожалуй, главный вывод прост: «Ирония судьбы» за пределами страны перестает быть уютной привычкой. Она становится тестом — на чувство юмора, контекст и готовность принять чужую культуру без инструкции.

Любите хорошее советское кино? Тогда предлагаем вспомнить еще один замечательный фильм «Формула любви» и 7 запоминающихся фраз из него.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
