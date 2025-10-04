«Разочарование, растянутое на фильм»: «Незнакомцы. Глава 2» провалились у критиков и зрителей — рейтинг 25%

Продолжение культового ужастика не оправдало ожиданий и стало самым слабым звеном серии.

Франшиза «Незнакомцы» началась в 2008 году и прославилась гнетущей атмосферой ужаса, когда смерть стучится в дверь без причины.

Но спустя почти два десятилетия идея явно выдохлась. Новая часть — «Незнакомцы. Глава 2» (2025) — вышла в прокат и сразу получила разгромные отзывы.

На Rotten Tomatoes у картины на данный момент всего 25% одобрения критиков. А зрители в один голос повторяют, что смотреть этот фильм просто невозможно. На IMDb они поставили хоррору всего 4.9 балла.

Сюжет, который никого не удивил

В центре истории снова Майя (Мэделин Петш), пережившая нападение в первой главе.

Сюжет стартует в больнице, где героиня пытается прийти в себя, но вскоре понимает: убийцы в масках снова рядом.

Первые сцены обещают напряжение — бегство по коридорам, прятки в морге, попытка скрыться через грузовой лифт.

Однако дальше фильм повторяет сам себя: погони, крики и предсказуемые скримеры. Даже флешбэки, которые должны раскрыть предысторию убийц, критикуют за то, что они уничтожают загадку оригинала.

Что говорят критики и зрители

Критики отмечают:

«То, что хорошо работало в оригинале, совершенно исчезло из довольно заурядного продолжения».

Другие называют фильм «скучным, банальным и предсказуемым».

Зрители тоже не сдерживаются:

«Разочарование, растянутое на целый фильм. Уже к середине понимаешь, что ничего нового не произойдёт, и начинаешь смотреть на часы».

Были и редкие положительные мнения: некоторые признали хоррор «атмосферным», а сцену погони в машине назвали одной из лучших в серии.

Но в целом тон обсуждений однозначный: фильм воспринимается скорее как «наполнитель», чем как важная часть франшизы.

Как «Незнакомцы» теряли позиции

Для сравнения: первая часть «Незнакомцы» (2008) имела рейтинг от критиков 50% на Rotten Tomatoes (167 рецензий), продолжение «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018) получило 40% (126 рецензий).

Перезапуск «Незнакомцы. Глава 1» (2024) обрушился до 21% (106 рецензий). Зрители поставили картине ничтожные 4.6 балла на IMDb. Зачем после явного провала и падения интереса к истории сняли «Незнакомцы. Глава 2» — загадка.

