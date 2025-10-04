Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Разочарование, растянутое на фильм»: «Незнакомцы. Глава 2» провалились у критиков и зрителей — рейтинг 25%

«Разочарование, растянутое на фильм»: «Незнакомцы. Глава 2» провалились у критиков и зрителей — рейтинг 25%

4 октября 2025 09:54
«Незнакомцы. Глава 2»

Продолжение культового ужастика не оправдало ожиданий и стало самым слабым звеном серии.

Франшиза «Незнакомцы» началась в 2008 году и прославилась гнетущей атмосферой ужаса, когда смерть стучится в дверь без причины.

Но спустя почти два десятилетия идея явно выдохлась. Новая часть — «Незнакомцы. Глава 2» (2025) — вышла в прокат и сразу получила разгромные отзывы.

На Rotten Tomatoes у картины на данный момент всего 25% одобрения критиков. А зрители в один голос повторяют, что смотреть этот фильм просто невозможно. На IMDb они поставили хоррору всего 4.9 балла.

Сюжет, который никого не удивил

В центре истории снова Майя (Мэделин Петш), пережившая нападение в первой главе.

Сюжет стартует в больнице, где героиня пытается прийти в себя, но вскоре понимает: убийцы в масках снова рядом.

Первые сцены обещают напряжение — бегство по коридорам, прятки в морге, попытка скрыться через грузовой лифт.

Однако дальше фильм повторяет сам себя: погони, крики и предсказуемые скримеры. Даже флешбэки, которые должны раскрыть предысторию убийц, критикуют за то, что они уничтожают загадку оригинала.

Что говорят критики и зрители

Критики отмечают:

«То, что хорошо работало в оригинале, совершенно исчезло из довольно заурядного продолжения».

Другие называют фильм «скучным, банальным и предсказуемым».

Зрители тоже не сдерживаются:

«Разочарование, растянутое на целый фильм. Уже к середине понимаешь, что ничего нового не произойдёт, и начинаешь смотреть на часы».

Были и редкие положительные мнения: некоторые признали хоррор «атмосферным», а сцену погони в машине назвали одной из лучших в серии.

Но в целом тон обсуждений однозначный: фильм воспринимается скорее как «наполнитель», чем как важная часть франшизы.

Как «Незнакомцы» теряли позиции

Для сравнения: первая часть «Незнакомцы» (2008) имела рейтинг от критиков 50% на Rotten Tomatoes (167 рецензий), продолжение «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018) получило 40% (126 рецензий).

Перезапуск «Незнакомцы. Глава 1» (2024) обрушился до 21% (106 рецензий). Зрители поставили картине ничтожные 4.6 балла на IMDb. Зачем после явного провала и падения интереса к истории сняли «Незнакомцы. Глава 2» — загадка.

Также прочитайте: Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Фото: Кадр из фильма «Незнакомцы. Глава 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Читать дальше 4 октября 2025
Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Читать дальше 4 октября 2025
«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) «Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) Читать дальше 4 октября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера Читать дальше 2 октября 2025
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео) У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео) Читать дальше 2 октября 2025
Истина все еще где-то рядом: 10 лучших эпизодов «Секретных материалов», где мурашки гарантированы Истина все еще где-то рядом: 10 лучших эпизодов «Секретных материалов», где мурашки гарантированы Читать дальше 1 октября 2025
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва Читать дальше 5 октября 2025
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше