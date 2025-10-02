Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Осень принесла два сериала, о которых спорят, восхищаются и пишут все крупные специализированные издания. Один рассказывает о наследии династии Гиннессов и борьбе за власть в Ирландии XIX века, другой — о журналисте-одиночке, идущем против системы.

Критики сходятся во мнении: оба проекта — события сезона, а зрители признаются, что смотрят их взахлёб.

«Дом Гиннесса»

1868 год, Дублин. Смерть Бенджамина Ли Гиннесса меняет всё: теперь детям предстоит сохранить пивоваренную империю и защитить её от врагов на фоне революционных волнений. Семейные тайны, политические конфликты и борьба за наследие превращают историю в напряжённую драму.

Сценарист Стивен Найт («Острые козырьки»), режиссёр Том Шенкленд («Карточный домик») создали сериал с мощной атмосферой и глубиной. На Rotten Tomatoes он получил 86 % свежести, а на IMDb и КиноПоиске — по 7,4. Критики называют проект «неожиданно масштабным и внятным».

«Подноготная»

Журналист Ли Рэйбон, которого играет Итан Хоук, живёт между книжным магазином и разоблачительными статьями о местных политиках. После смерти брата он уверен: это убийство. Расследование превращается в личную войну с коррумпированными элитами.

Критики называют сериал «выдающимся триллером года». На Rotten Tomatoes у «Подноготной» 97 % свежести — почти безупречный показатель. IMDb пока даёт 7,0, но зрители ждут рост рейтинга к финалу.

Осень под знаком драмы

Ирландская сага и американский триллер объединились в одном — оба сериала не дают отвлечься ни на минуту. Критики сравнивают их с эталонными образцами жанра, а зрители пишут, что перестали замечать часы и недопитые чашки чая.

