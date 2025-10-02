Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

2 октября 2025 16:11
Кадры из сериалов «Дом Гиннесса», «Подноготная»

Драмы получили высочайшие оценки профессиональных рецензентов и статус открытий сезона.

Осень принесла два сериала, о которых спорят, восхищаются и пишут все крупные специализированные издания. Один рассказывает о наследии династии Гиннессов и борьбе за власть в Ирландии XIX века, другой — о журналисте-одиночке, идущем против системы.

Критики сходятся во мнении: оба проекта — события сезона, а зрители признаются, что смотрят их взахлёб.

«Дом Гиннесса»

«Дом Гиннесса»

1868 год, Дублин. Смерть Бенджамина Ли Гиннесса меняет всё: теперь детям предстоит сохранить пивоваренную империю и защитить её от врагов на фоне революционных волнений. Семейные тайны, политические конфликты и борьба за наследие превращают историю в напряжённую драму.

Сценарист Стивен Найт («Острые козырьки»), режиссёр Том Шенкленд («Карточный домик») создали сериал с мощной атмосферой и глубиной. На Rotten Tomatoes он получил 86 % свежести, а на IMDb и КиноПоиске — по 7,4. Критики называют проект «неожиданно масштабным и внятным».

«Подноготная»

«Подноготная»

Журналист Ли Рэйбон, которого играет Итан Хоук, живёт между книжным магазином и разоблачительными статьями о местных политиках. После смерти брата он уверен: это убийство. Расследование превращается в личную войну с коррумпированными элитами.

Критики называют сериал «выдающимся триллером года». На Rotten Tomatoes у «Подноготной» 97 % свежести — почти безупречный показатель. IMDb пока даёт 7,0, но зрители ждут рост рейтинга к финалу.

Осень под знаком драмы

Ирландская сага и американский триллер объединились в одном — оба сериала не дают отвлечься ни на минуту. Критики сравнивают их с эталонными образцами жанра, а зрители пишут, что перестали замечать часы и недопитые чашки чая.

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Фото: Кадры из сериалов «Дом Гиннесса», «Подноготная»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт Читать дальше 3 октября 2025
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается 280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается Читать дальше 2 октября 2025
Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия Читать дальше 1 октября 2025
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром Читать дальше 4 октября 2025
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video Читать дальше 4 октября 2025
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Читать дальше 4 октября 2025
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Читать дальше 4 октября 2025
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей Читать дальше 4 октября 2025
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше