Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Сильные проекты, которые не получили широкой огласки, но вызвали восторг критиков на Rotten Tomatoes.

Collider собрал сериалы, которые зрители упустили, а критики вознесли до небес. У каждого — рейтинг выше 90% на Rotten Tomatoes. Это значит: в проектах нет случайных сцен, только цельные истории, которые держат внимание с первой серии.

«Терьеры»

Rotten Tomatoes: 93 %

Неблестящий частный детектив и его друг, бывший коп, зарабатывают мелкими делами в Калифорнии.

Но за бытовыми заказами — мрачные схемы, в которые они втягиваются всё глубже.

Харизматичные герои, солнечные пейзажи и юмор на грани превращают шоу в одну из лучших криминальных драм нулевых. Да, у него всего один сезон — зато какой.

«Ганнибал»

Rotten Tomatoes: 93 %

История, которая могла бы стать банальным хоррором, превратилась в визуальное произведение искусства. Агент Уилл Грэм и психиатр-убийца Ганнибал Лектер играют в интеллектуальную шахматную партию, где ставки — человеческая жизнь.

Эстетика кадров сравнима с полотнами художников, а напряжение диалогов держит до мурашек.

«Моя так называемая жизнь»

Rotten Tomatoes: 94 %

Подростковая Анжела Чейз впервые влюбляется, спорит с родителями и ищет своё «я». Но сериал ценен не только этим: он честно показывает тревоги юности без глянца и преувеличений.

Многие проекты про школу учились у него искренности. И хотя сняли всего один сезон, до сих пор он остаётся эталоном жанра coming-of-age.

«Американцы»

Rotten Tomatoes: 96 %

Вашингтон, 1980-е. Семья Дженнингс живёт обычной пригородной жизнью — но на деле они советские шпионы.

Каждая серия — баланс между домашними разговорами с детьми и смертельно опасными миссиями.

Сериал уникален тем, что шпионский триллер тут — лишь фон для истории брака, доверия и предательства.

«Огни ночной пятницы»

Rotten Tomatoes: 97 %

В небольшом городке Техаса вся жизнь крутится вокруг школьного футбола.

Но «Огни» — это не только про спорт. Здесь подростки сражаются с давлением взрослых, родители пытаются удержать семьи, а тренер Эрик Тейлор учит своих подопечных не только игре, но и жизни.

Каждая серия — это будто документальный взгляд в сердце Америки.

«Тримей»

Rotten Tomatoes: 97 %

Три месяца после урагана Катрина. Новый Орлеан оживает медленно, но его музыка звучит громко.

Сериал показывает судьбы музыкантов, шеф-поваров и простых жителей, которые пытаются заново построить дом, найти работу и сохранить культуру.

Атмосфера джаза и живые персонажи создают редкое ощущение: ты сам находишься на улицах города.

«Хулиганы и ботаны»

Rotten Tomatoes: 100 %

Школьная жизнь без прикрас и карикатур. Линдси пытается вписаться в компанию «хулиганов», её брат Сэм — среди «ботанов».

Здесь нет банальных сюжетов про «плохих» и «хороших» ребят: сериал с теплом и юмором показывает подростковую неуверенность, дружбу и первый опыт любви.

Проект стал стартом для актёров, которые позже покорили Голливуд, — от Джеймса Франко до Джейсона Сигела.

