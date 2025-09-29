Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Collider собрал сериалы, которые зрители упустили, а критики вознесли до небес. У каждого — рейтинг выше 90% на Rotten Tomatoes. Это значит: в проектах нет случайных сцен, только цельные истории, которые держат внимание с первой серии.
«Терьеры»
Rotten Tomatoes: 93 %
Неблестящий частный детектив и его друг, бывший коп, зарабатывают мелкими делами в Калифорнии.
Но за бытовыми заказами — мрачные схемы, в которые они втягиваются всё глубже.
Харизматичные герои, солнечные пейзажи и юмор на грани превращают шоу в одну из лучших криминальных драм нулевых. Да, у него всего один сезон — зато какой.
«Ганнибал»
Rotten Tomatoes: 93 %
История, которая могла бы стать банальным хоррором, превратилась в визуальное произведение искусства. Агент Уилл Грэм и психиатр-убийца Ганнибал Лектер играют в интеллектуальную шахматную партию, где ставки — человеческая жизнь.
Эстетика кадров сравнима с полотнами художников, а напряжение диалогов держит до мурашек.
«Моя так называемая жизнь»
Rotten Tomatoes: 94 %
Подростковая Анжела Чейз впервые влюбляется, спорит с родителями и ищет своё «я». Но сериал ценен не только этим: он честно показывает тревоги юности без глянца и преувеличений.
Многие проекты про школу учились у него искренности. И хотя сняли всего один сезон, до сих пор он остаётся эталоном жанра coming-of-age.
«Американцы»
Rotten Tomatoes: 96 %
Вашингтон, 1980-е. Семья Дженнингс живёт обычной пригородной жизнью — но на деле они советские шпионы.
Каждая серия — баланс между домашними разговорами с детьми и смертельно опасными миссиями.
Сериал уникален тем, что шпионский триллер тут — лишь фон для истории брака, доверия и предательства.
«Огни ночной пятницы»
Rotten Tomatoes: 97 %
В небольшом городке Техаса вся жизнь крутится вокруг школьного футбола.
Но «Огни» — это не только про спорт. Здесь подростки сражаются с давлением взрослых, родители пытаются удержать семьи, а тренер Эрик Тейлор учит своих подопечных не только игре, но и жизни.
Каждая серия — это будто документальный взгляд в сердце Америки.
«Тримей»
Rotten Tomatoes: 97 %
Три месяца после урагана Катрина. Новый Орлеан оживает медленно, но его музыка звучит громко.
Сериал показывает судьбы музыкантов, шеф-поваров и простых жителей, которые пытаются заново построить дом, найти работу и сохранить культуру.
Атмосфера джаза и живые персонажи создают редкое ощущение: ты сам находишься на улицах города.
«Хулиганы и ботаны»
Rotten Tomatoes: 100 %
Школьная жизнь без прикрас и карикатур. Линдси пытается вписаться в компанию «хулиганов», её брат Сэм — среди «ботанов».
Здесь нет банальных сюжетов про «плохих» и «хороших» ребят: сериал с теплом и юмором показывает подростковую неуверенность, дружбу и первый опыт любви.
Проект стал стартом для актёров, которые позже покорили Голливуд, — от Джеймса Франко до Джейсона Сигела.
