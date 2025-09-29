Меню
Киноафиша Статьи Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

29 сентября 2025 20:32
Кадры из сериалов «Терьеры», «Моя так называемая жизнь», «Огни ночной пятницы»

Сильные проекты, которые не получили широкой огласки, но вызвали восторг критиков на Rotten Tomatoes.

Collider собрал сериалы, которые зрители упустили, а критики вознесли до небес. У каждого — рейтинг выше 90% на Rotten Tomatoes. Это значит: в проектах нет случайных сцен, только цельные истории, которые держат внимание с первой серии.

«Терьеры»

Rotten Tomatoes: 93 %

Неблестящий частный детектив и его друг, бывший коп, зарабатывают мелкими делами в Калифорнии.

Но за бытовыми заказами — мрачные схемы, в которые они втягиваются всё глубже.

Харизматичные герои, солнечные пейзажи и юмор на грани превращают шоу в одну из лучших криминальных драм нулевых. Да, у него всего один сезон — зато какой.

«Ганнибал»

Rotten Tomatoes: 93 %

История, которая могла бы стать банальным хоррором, превратилась в визуальное произведение искусства. Агент Уилл Грэм и психиатр-убийца Ганнибал Лектер играют в интеллектуальную шахматную партию, где ставки — человеческая жизнь.

Эстетика кадров сравнима с полотнами художников, а напряжение диалогов держит до мурашек.

«Моя так называемая жизнь»

Rotten Tomatoes: 94 %

Подростковая Анжела Чейз впервые влюбляется, спорит с родителями и ищет своё «я». Но сериал ценен не только этим: он честно показывает тревоги юности без глянца и преувеличений.

Многие проекты про школу учились у него искренности. И хотя сняли всего один сезон, до сих пор он остаётся эталоном жанра coming-of-age.

«Американцы»

Rotten Tomatoes: 96 %

Вашингтон, 1980-е. Семья Дженнингс живёт обычной пригородной жизнью — но на деле они советские шпионы.

Каждая серия — баланс между домашними разговорами с детьми и смертельно опасными миссиями.

Сериал уникален тем, что шпионский триллер тут — лишь фон для истории брака, доверия и предательства.

«Огни ночной пятницы»

Rotten Tomatoes: 97 %

В небольшом городке Техаса вся жизнь крутится вокруг школьного футбола.

Но «Огни» — это не только про спорт. Здесь подростки сражаются с давлением взрослых, родители пытаются удержать семьи, а тренер Эрик Тейлор учит своих подопечных не только игре, но и жизни.

Каждая серия — это будто документальный взгляд в сердце Америки.

«Тримей»

Rotten Tomatoes: 97 %

Три месяца после урагана Катрина. Новый Орлеан оживает медленно, но его музыка звучит громко.

Сериал показывает судьбы музыкантов, шеф-поваров и простых жителей, которые пытаются заново построить дом, найти работу и сохранить культуру.

Атмосфера джаза и живые персонажи создают редкое ощущение: ты сам находишься на улицах города.

«Хулиганы и ботаны»

Rotten Tomatoes: 100 %

Школьная жизнь без прикрас и карикатур. Линдси пытается вписаться в компанию «хулиганов», её брат Сэм — среди «ботанов».

Здесь нет банальных сюжетов про «плохих» и «хороших» ребят: сериал с теплом и юмором показывает подростковую неуверенность, дружбу и первый опыт любви.

Проект стал стартом для актёров, которые позже покорили Голливуд, — от Джеймса Франко до Джейсона Сигела.

Сериал

Rotten Tomatoes

Терьеры

93 %

Ганнибал

93 %

Моя так называемая жизнь

94 %

Американцы

96 %

Огни ночной пятницы

97 %

Тримей

97 %

Хулиганы и ботаны

100 %

Также прочитайте: Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется

Фото: Кадры из сериалов «Тримей», «Ганнибал», «Моя так называемая жизнь», «Американцы», «Огни ночной пятницы»
Анна Адамайтес
