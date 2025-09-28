Меню
Киноафиша Статьи Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется

28 сентября 2025 15:42
«ДНК»

Европейские проекты, которые незаметно прошли мимо широкой публики, но стоят каждой минуты просмотра.

Иногда самые сильные истории приходят не из Голливуда, а из Европы. Датско-французский «ДНК» и бельгийский «День» — два примера того, как жанр триллера может быть одновременно напряжённым и интеллектуальным. У обоих отличные рейтинги, но многие зрители их попросту пропустили.

«ДНК»

В центре сюжета — полицейский Рольф Ларсен, недавно ставший отцом. Его жизнь рушится в момент, когда во время поездки на пароме исчезает новорождённая дочь Андреа. Что произошло — несчастный случай или похищение — остаётся тайной.

Проходят годы. Рольф, уже разведённый и измученный поисками, случайно обнаруживает серьёзную ошибку в национальной базе ДНК. Это открытие даёт ему шанс заново расследовать исчезновение дочери и выяснить, что же произошло на самом деле. Каждая серия раскрывает всё новые грани личной трагедии героя и показывает, как далеко он готов зайти ради ответа.

Сериал соединяет личную драму и скандинавский криминальный триллер, создавая мрачную атмосферу, где истина постоянно ускользает.

«День»

В небольшом бельгийском городке группа преступников захватывает банк и удерживает заложников. Их требования просты: миллион евро и вертолёт для побега.

Но история рассказывается необычным образом: каждый эпизод разделён на две части — события показываются глазами полиции и глазами самих преступников.

Снаружи — спецназ оцепляет территорию, переговорщики пытаются выстроить диалог и спасти людей, а репортёры отчаянно ищут доступ к информации.

Внутри банка — страх, давление и постоянная борьба за жизнь. Такой формат делает каждую серию напряжённой головоломкой: зритель сначала уверен в одной версии, а потом видит ту же ситуацию под другим углом.

Сериал впечатляет не только динамикой, но и психологической глубиной: «День» показывает, что за сухими новостными сводками всегда скрываются судьбы и драмы людей.

Сериал

Страна

Количество серий

Жанры

Рейтинги (IMDb / Кинопоиск / RT)

Особенности

«ДНК»

Дания, Франция

14 (2 сезона)

триллер, драма, криминал

7,4 / 7,4 / 86%

Личное расследование полицейского, потерявшего дочь, скандинавская атмосфера

«День»

Бельгия

12

триллер, боевик, драма

8,2 / 7,9 / —

Каждая серия показана дважды: глазами полиции и глазами преступников

Источник: дзен-канал Первый ряд

Также прочитайте: Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Фото: Кадры из сериалов «День», «ДНК»
Анна Адамайтес
