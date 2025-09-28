Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется

Иногда самые сильные истории приходят не из Голливуда, а из Европы. Датско-французский «ДНК» и бельгийский «День» — два примера того, как жанр триллера может быть одновременно напряжённым и интеллектуальным. У обоих отличные рейтинги, но многие зрители их попросту пропустили.
«ДНК»
В центре сюжета — полицейский Рольф Ларсен, недавно ставший отцом. Его жизнь рушится в момент, когда во время поездки на пароме исчезает новорождённая дочь Андреа. Что произошло — несчастный случай или похищение — остаётся тайной.
Проходят годы. Рольф, уже разведённый и измученный поисками, случайно обнаруживает серьёзную ошибку в национальной базе ДНК. Это открытие даёт ему шанс заново расследовать исчезновение дочери и выяснить, что же произошло на самом деле. Каждая серия раскрывает всё новые грани личной трагедии героя и показывает, как далеко он готов зайти ради ответа.
Сериал соединяет личную драму и скандинавский криминальный триллер, создавая мрачную атмосферу, где истина постоянно ускользает.
«День»
В небольшом бельгийском городке группа преступников захватывает банк и удерживает заложников. Их требования просты: миллион евро и вертолёт для побега.
Но история рассказывается необычным образом: каждый эпизод разделён на две части — события показываются глазами полиции и глазами самих преступников.
Снаружи — спецназ оцепляет территорию, переговорщики пытаются выстроить диалог и спасти людей, а репортёры отчаянно ищут доступ к информации.
Внутри банка — страх, давление и постоянная борьба за жизнь. Такой формат делает каждую серию напряжённой головоломкой: зритель сначала уверен в одной версии, а потом видит ту же ситуацию под другим углом.
Сериал впечатляет не только динамикой, но и психологической глубиной: «День» показывает, что за сухими новостными сводками всегда скрываются судьбы и драмы людей.
|
Сериал
|
Страна
|
Количество серий
|
Жанры
|
Рейтинги (IMDb / Кинопоиск / RT)
|
Особенности
|
«ДНК»
|
Дания, Франция
|
14 (2 сезона)
|
триллер, драма, криминал
|
7,4 / 7,4 / 86%
|
Личное расследование полицейского, потерявшего дочь, скандинавская атмосфера
|
«День»
|
Бельгия
|
12
|
триллер, боевик, драма
|
8,2 / 7,9 / —
|
Каждая серия показана дважды: глазами полиции и глазами преступников
Источник: дзен-канал Первый ряд
