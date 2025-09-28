Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Какие новые фильмы и сериалы стоит включить на неделе.

С 29 сентября – 5 октября в онлайн-кинотеатрах начинается плотный поток премьер.

Комедии, мистические истории и триллеры выходят одна за другой, а в титрах мелькают самые известные актеры страны. Разбираем, что смотреть в первую очередь.

Сериал «Няня Оксана» (29 сентября)

Олеся Иванченко сыграла девушку из провинции, которая неожиданно становится няней для троих детей в доме московского холостяка.

Легкая комедия вошла в программу фестиваля «Новый сезон». Смотреть можно на Premier и Start.

«Закрыть гештальт», 2-й сезон (29 сентября)

Новый сезон паранормальной комедии снова сводит ангела и таксистку, которым предстоит спасать души. В главной роли — Денис Власенко. Эксклюзивно на Кинопоиске.

Сериал «Бар «Один звонок» (1 октября)

Таинственное место, где можно позвонить умершему близкому, но плата за такое право оказывается слишком высокой.

В мистическом детективе снялись Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Александр Ильин. Доступно на KION.

«Любопытная Варвара», 2-й сезон (2 октября)

Юная сыщица возвращается: новые загадки, свежие локации и достойная соперница. Полина Айнутдинова снова в роли Варвары. Сериал доступен на Wink.

«Геля» (3 октября)

История дальнобойщика, который ради семьи ввязывается в противостояние с бандитами.

Криминальная комедия от режиссера Стаса Иванова («Юззз»). Смотрите на Start.

Сериал «Камбэк» (4 октября)

Школьники помогают бездомному восстановить память и узнать, кем он был раньше. Драматический триллер с Александром Петровым выходит на «Кинопоиске».

Источник: t.me/kinometro

