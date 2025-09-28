Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

28 сентября 2025 12:48
«Камбэк»

Какие новые фильмы и сериалы стоит включить на неделе.

С 29 сентября – 5 октября в онлайн-кинотеатрах начинается плотный поток премьер.

Комедии, мистические истории и триллеры выходят одна за другой, а в титрах мелькают самые известные актеры страны. Разбираем, что смотреть в первую очередь.

Сериал «Няня Оксана» (29 сентября)

Олеся Иванченко сыграла девушку из провинции, которая неожиданно становится няней для троих детей в доме московского холостяка.

Легкая комедия вошла в программу фестиваля «Новый сезон». Смотреть можно на Premier и Start.

«Закрыть гештальт», 2-й сезон (29 сентября)

Новый сезон паранормальной комедии снова сводит ангела и таксистку, которым предстоит спасать души. В главной роли — Денис Власенко. Эксклюзивно на Кинопоиске.

Сериал «Бар «Один звонок» (1 октября)

Таинственное место, где можно позвонить умершему близкому, но плата за такое право оказывается слишком высокой.

В мистическом детективе снялись Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Александр Ильин. Доступно на KION.

«Любопытная Варвара», 2-й сезон (2 октября)

Юная сыщица возвращается: новые загадки, свежие локации и достойная соперница. Полина Айнутдинова снова в роли Варвары. Сериал доступен на Wink.

«Геля» (3 октября)

История дальнобойщика, который ради семьи ввязывается в противостояние с бандитами.

Криминальная комедия от режиссера Стаса Иванова («Юззз»). Смотрите на Start.

Сериал «Камбэк» (4 октября)

Школьники помогают бездомному восстановить память и узнать, кем он был раньше. Драматический триллер с Александром Петровым выходит на «Кинопоиске».

Источник: t.me/kinometro

Также прочитайте: Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше