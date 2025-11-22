Райан Джонсон признал: его трилогия «Звёздные войны» умерла, так и не родившись

Подтверждение, которого ждали восемь лет: проект, обещавший новую эпоху далёкой галактики, так и не стартовал.

Режиссёр Райан Джонсон, поставивший «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017), впервые открыто сказал то, что Lucasfilm долгие годы обходил стороной: его собственная трилогия больше не в разработке.

Это признание стало итогом многолетней паузы, в которую проект ушёл почти сразу после анонса.

Как появилась идея новой трилогии

О планах Джонсона объявили в 2017 году. Он должен был создать три фильма вне сюжета семьи Скайуокеров, с новыми героями и другой эпохой.

Lucasfilm тогда называл режиссёра «ключевой фигурой будущего франшизы». Но уже в 2022 году стало ясно: проект завис.

Джонсон занялся фильмом «Достать ножи», а Lucasfilm сосредоточился на линейке сериалов для Disney+.

Почему проект так и не сдвинулся с места

В интервью режиссёр объяснил, что работа над «Последними джедаями» была «творчески свободной», но любой крупный проект требует концентрации:

«Когда ты начинаешь работу, в голове нет места внешнему давлению».

После выхода фильма Джонсон столкнулся и с кассовым успехом, и с бурной реакцией фанатов. Он говорил, что любовь и агрессия в фанатской среде — «две стороны одного чувства», но признавал, что переживал критику лично.

Признание, которого давно ждали

В 2025 году Джонсон сказал прямым текстом: трилогия «фактически мертва». Его слова о том, что «часть мозга всегда будет в Star Wars», дают понять — связь с франшизой он не теряет, но двигаться по плану 2017 года уже невозможно.

И Lucasfilm, и сам режиссёр ушли дальше, оставив идею как несостоявшийся поворот саги.

Также прочитайте: 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой