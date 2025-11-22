Райан Джонсон признал: его трилогия «Звёздные войны» умерла, так и не родившись

Режиссёр Райан Джонсон, поставивший «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017), впервые открыто сказал то, что Lucasfilm долгие годы обходил стороной: его собственная трилогия больше не в разработке.
Это признание стало итогом многолетней паузы, в которую проект ушёл почти сразу после анонса.
Как появилась идея новой трилогии
О планах Джонсона объявили в 2017 году. Он должен был создать три фильма вне сюжета семьи Скайуокеров, с новыми героями и другой эпохой.
Lucasfilm тогда называл режиссёра «ключевой фигурой будущего франшизы». Но уже в 2022 году стало ясно: проект завис.
Джонсон занялся фильмом «Достать ножи», а Lucasfilm сосредоточился на линейке сериалов для Disney+.
Почему проект так и не сдвинулся с места
В интервью режиссёр объяснил, что работа над «Последними джедаями» была «творчески свободной», но любой крупный проект требует концентрации:
«Когда ты начинаешь работу, в голове нет места внешнему давлению».
После выхода фильма Джонсон столкнулся и с кассовым успехом, и с бурной реакцией фанатов. Он говорил, что любовь и агрессия в фанатской среде — «две стороны одного чувства», но признавал, что переживал критику лично.
Признание, которого давно ждали
В 2025 году Джонсон сказал прямым текстом: трилогия «фактически мертва». Его слова о том, что «часть мозга всегда будет в Star Wars», дают понять — связь с франшизой он не теряет, но двигаться по плану 2017 года уже невозможно.
И Lucasfilm, и сам режиссёр ушли дальше, оставив идею как несостоявшийся поворот саги.
