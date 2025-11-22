Меню
95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой

22 ноября 2025 12:48
Кадр из фильма "Сны поездов"

Экранизация повести Дениса Джонсона стала одной из самых громких премьер стриминга — тихой по маркетингу, но заметной по отдаче.

На Netflix вышел фильм «Сны поездов» — экранизация одноимённой повести Дениса Джонсона. В центре истории — Роберт Грэньер, которого играет Джоэл Эдгертон. Его герой месяцами работает подёнщиком, помогает прокладывать железные дороги и исчезает из дома так часто, что не замечает, как вокруг рушится привычная жизнь.

О чём рассказывает фильм

Роберт месяцами прокладывает пути по всей Америке, валит лес, ставит мосты и наблюдает, как страна меняется. Когда он возвращается в свой Медоу-Крик, становится ясно: время его отсутствия оказалось для семьи непростым. Именно вокруг этого возвращения и строится основная эмоция истории.

Почему критики так высоко оценивают

На Rotten Tomatoes у фильма стоит 95% свежести, а на Metacritic — 88 баллов.

Рецензенты отмечают работу режиссёра Клинта Бентли, которого сравнивают с Теренсом Маликом, но подчёркивают: «Но это не значит, что у Бентли нет своего голоса».

В The Hollywood Reporter добавляют, что картина «изящная, идеальная по форме» и ставит автора в ряд важных американских режиссёров.

Что говорят зрители

Публика хвалит Эдгертона — его игра названа одной из самых трогательных в фильме. Многим понравилась визуальная сторона: для некоторых «Сны поездов» стали самым красивым фильмом года.

Фото: Кадр из фильма "Сны поездов" (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
