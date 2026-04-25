Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры»

25 апреля 2026 08:00
Продолжение стартовало 20 апреля. 

Второй сезон сериала «Высшая мера» начинается с отпуска Егора Таболина в Минске. Там его ждет новое дело: он становится свидетелем убийства учителя, известного коллекцией старинных икон. Незадолго до смерти тот сдал экспонаты в музей, но одна икона, как предполагают, оказалась похищена.

Вернувшись в Ярославль, Таболин сталкивается с ещё одним убийством — пострадал ювелир. Почерк преступления напоминает минский случай, но коллеги не видят между ними связи. Позже выясняется, что эти два убийства — не единственные: за годы в похожих обстоятельствах погибли несколько людей, так или иначе связанных с антиквариатом и драгоценностями. Личные проблемы Таболина переплетаются с работой, и разбираться становится всё труднее.

Зрителям, привыкшим к героям и атмосфере первого сезона, понравилось, что некоторые персонажи вернулись. Среди них Александр Бухаров, Валентин Смирнитский, Александр Андриенко и Алексей Онежен. Многие отмечали, что базовые герои остались прежними и их не стали менять на новых. Но не все вернулись. Конечно, больше всего расстроены поклонники отсутствием Никиты Тезина, который сыграл Валентина Долгова.

«Разочарована актёрским составом — много для меня неизвестных исполнителей. Первый сезон тем и заслужил хорошие рейтинги, что и сюжет закрученный был, и героев представляли сплошные известные лица. Ну, посмотрим, оценим», — рассуждает зрительница.

Плюс есть промахи: на фоне тщательно воссозданной атмосферы семидесятых режут слух отдельные фразы. Также большим разочарованием стала отсутствующая линия Таболина с Мартой.

«Мне жаль, что у Тоболина не сложилось с учительницей Мартой из прошлого сезона, более того, создатели нового сезона вновь поместили её в психиатрическую лечебницу, и ей стало хуже, чем раньше. Очень жаль, мне кажется, Марта подходила Тоболину весьма, она ценила его героизм и честность», «Зря они так с Мартой поступили», — вспоминает аудитория Лилию Волкову

Камилла Булгакова
Главные премьеры конца апреля: эти 3 сериала точно не пропущу — особенно военную драму с Хабаровым Главные премьеры конца апреля: эти 3 сериала точно не пропущу — особенно военную драму с Хабаровым Читать дальше 23 апреля 2026
Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Читать дальше 22 апреля 2026
Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Читать дальше 26 апреля 2026
Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить Читать дальше 25 апреля 2026
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Читать дальше 25 апреля 2026
Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Читать дальше 25 апреля 2026
Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Читать дальше 25 апреля 2026
Достойная замена «Первому отделу» найдена: на НТВ покажут новый детективный сериал — основано на реальных событиях Достойная замена «Первому отделу» найдена: на НТВ покажут новый детективный сериал — основано на реальных событиях Читать дальше 25 апреля 2026
Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Читать дальше 24 апреля 2026
