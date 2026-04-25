Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры»

Второй сезон сериала «Высшая мера» начинается с отпуска Егора Таболина в Минске. Там его ждет новое дело: он становится свидетелем убийства учителя, известного коллекцией старинных икон. Незадолго до смерти тот сдал экспонаты в музей, но одна икона, как предполагают, оказалась похищена.

Вернувшись в Ярославль, Таболин сталкивается с ещё одним убийством — пострадал ювелир. Почерк преступления напоминает минский случай, но коллеги не видят между ними связи. Позже выясняется, что эти два убийства — не единственные: за годы в похожих обстоятельствах погибли несколько людей, так или иначе связанных с антиквариатом и драгоценностями. Личные проблемы Таболина переплетаются с работой, и разбираться становится всё труднее.

Зрителям, привыкшим к героям и атмосфере первого сезона, понравилось, что некоторые персонажи вернулись. Среди них Александр Бухаров, Валентин Смирнитский, Александр Андриенко и Алексей Онежен. Многие отмечали, что базовые герои остались прежними и их не стали менять на новых. Но не все вернулись. Конечно, больше всего расстроены поклонники отсутствием Никиты Тезина, который сыграл Валентина Долгова.

«Разочарована актёрским составом — много для меня неизвестных исполнителей. Первый сезон тем и заслужил хорошие рейтинги, что и сюжет закрученный был, и героев представляли сплошные известные лица. Ну, посмотрим, оценим», — рассуждает зрительница.

Плюс есть промахи: на фоне тщательно воссозданной атмосферы семидесятых режут слух отдельные фразы. Также большим разочарованием стала отсутствующая линия Таболина с Мартой.