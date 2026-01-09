Меню
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года

9 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Буратино»

В кадре — сказка, под кадром — скрытые символы, которые поняли только взрослые.

Фильм «Буратино» 2026 года с первого взгляда выглядит как яркое семейное фэнтези, но за сказочной оболочкой скрывается куда более сложный визуальный слой.

Создатели явно делали ставку не только на детей, но и на взрослых зрителей, которые умеют читать символы и распознавать культурные цитаты. В кадре постоянно всплывают намеки на живопись, религию, моду и историю искусства — и это превращает фильм в настоящую игру для внимательных.

Скрытые образы и религиозные мотивы

Одна из самых сильных сцен — момент, когда Буратино оказывается подвешенным. Композиция кадра почти буквально повторяет христианское распятие, которое висит в каморке папы Карло. Этот параллельный монтаж не случаен: деревянный мальчик здесь превращается в фигуру жертвы, которую мир ломает, но не может уничтожить.

В эпизоде, где папа Карло держит Буратино на коленях, угадывается еще один мощный визуальный источник — скульптура Микеланджело «Пьета». Камера выстраивает героев почти в той же позе, создавая ощущение тихой, почти сакральной близости между отцом и сыном.

Детали, которые работают на смысл

Образ Базилио выдает совсем другой уровень проработки. На его перчатках можно заметить масонские символы — треугольник и Всевидящее Око, а на руках — татуировки с котами, будто подчеркивающие двойственность персонажа и его принадлежность к миру тени.

Тортилла выглядит как персонаж с подиума. Ее образ явно вдохновлен эстетикой Вивьен Вествуд — смесью эксцентрики, панка и старомодной элегантности. Это делает героиню одновременно гротескной и модной, пишет канал «Русское кино в топе».

Город в фильме тоже не случаен. Его улицы, фасады и перспектива повторяют классические иллюстрации Роберто Инноченти к «Пиноккио». Благодаря этому пространство ощущается как ожившая книжная гравюра.

Пасхалка для самых внимательных

В финальной танцевальной сцене есть маленький подарок фанатам. В толпе на долю секунды появляется Вита Корниенко — исполнительница роли Буратино — без грима и костюма. Это тихий автограф фильма внутри самого себя, который легко пропустить, но невозможно забыть, если заметил.

Писали также как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
