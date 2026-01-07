Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Премьера новой киноверсии «Буратино» состоялась 1 января 2026 года. Это событие знаково совпало с полувековым юбилеем легендарного советского телефильма, знакомого миллионам зрителей.

И первое, что бросилось в глаза публике в кинотеатрах, — это необычные, детально проработанные костюмы персонажей. Как позже выяснилось, каждый из этих образов создавался с особой тщательностью, собираясь буквально по крупицам вдохновения и референсов.

Костюмы в «Буратино»

Как рассказала художник по костюмам Надежда Васильева в Telegram-канале, стиль главного героя начался с одного старого башмака. Она нашла в антикварной лавке помятый вишнёвый ботинок, и именно его оттенок задал цветовую гамму для всего образа Буратино.

Самым долгим был процесс гримирования Карабаса в исполнении Фёдора Бондарчука. Ему требовалось около двух часов, так как помимо огромной бороды длиной сначала в полтора метра (её позже укоротили для удобства) накладывали и сложный пластический грим.

Образ Алисы — это рыжая вязаная юбка, на которой сзади сплетена коса, напоминающая хвост. Как настоящая воровка, она вся увешана побрякушками: на поясе у неё шатлен с картами, бутылочками и даже увеличительное стекло.

Артемон в исполнении Марка Эйдельштейна предстал рок-звездой. Его кожаный костюм с дырками надет на рубашку с жабо, а вместо заклёпок — монетки на цепочках. Дополняют образ нарочито помятые башмаки и каракулевая шапка.

«Он как раз с самолета только что с Каннского прилетел. Трогательный оказался. Радовался кривым башмакам как подросток первому поцелую», — вспоминала Васильева первую встречу с Эйдельштейном.

Костюм Мальвины — это история о хрупкой красоте. Её корсет украшен осколками старинных итальянских чашек, хрустальными подвесками от люстр и стеклянными цветами. На шее у неё «ожерелье из слёз».

Васильева сравнила этот образ с детскими «секретиками» — когда собираешь красивые осколки и стекляшки, чтобы спрятать их в земле.

«Так и Мальвина себя украшала. Осколками красивой жизни», — отметила художница.

Сюжет фильма «Буратино»

С помощью волшебного ключа, исполняющего мечты, у доброго папы Карло появляется сын. Им становится ожившая деревянная кукла по имени Буратино. Он сразу же проявляет себя как весёлый и невероятно любознательный мальчик.

Но постепенно герой осознаёт, что он не такой, как все дети. Это рождает в нём огромное желание — стать настоящим человеком. Чтобы доказать отцу, что он может быть хорошим сыном, Буратино отправляется в путь.

Его ждёт удивительное странствие, полное новых знакомств. Он встретит весёлого Арлекина, меланхоличного Пьеро, изысканную Мальвину и других кукол, которыми командует суровый хозяин театра Карабас-Барабас.

На его пути окажутся и хитрые мошенники кот Базилио с лисой Алисой. Впереди Буратино ждут самые невероятные приключения, которые изменят его навсегда.

