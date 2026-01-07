Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

7 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Буратино»

Создатели ленты бережно подошли к воплощению образов сказочных героев.

Премьера новой киноверсии «Буратино» состоялась 1 января 2026 года. Это событие знаково совпало с полувековым юбилеем легендарного советского телефильма, знакомого миллионам зрителей.

И первое, что бросилось в глаза публике в кинотеатрах, — это необычные, детально проработанные костюмы персонажей. Как позже выяснилось, каждый из этих образов создавался с особой тщательностью, собираясь буквально по крупицам вдохновения и референсов.

Костюмы в «Буратино»

Как рассказала художник по костюмам Надежда Васильева в Telegram-канале, стиль главного героя начался с одного старого башмака. Она нашла в антикварной лавке помятый вишнёвый ботинок, и именно его оттенок задал цветовую гамму для всего образа Буратино.

Самым долгим был процесс гримирования Карабаса в исполнении Фёдора Бондарчука. Ему требовалось около двух часов, так как помимо огромной бороды длиной сначала в полтора метра (её позже укоротили для удобства) накладывали и сложный пластический грим.

Образ Алисы — это рыжая вязаная юбка, на которой сзади сплетена коса, напоминающая хвост. Как настоящая воровка, она вся увешана побрякушками: на поясе у неё шатлен с картами, бутылочками и даже увеличительное стекло.

Артемон в исполнении Марка Эйдельштейна предстал рок-звездой. Его кожаный костюм с дырками надет на рубашку с жабо, а вместо заклёпок — монетки на цепочках. Дополняют образ нарочито помятые башмаки и каракулевая шапка.

«Он как раз с самолета только что с Каннского прилетел. Трогательный оказался. Радовался кривым башмакам как подросток первому поцелую», — вспоминала Васильева первую встречу с Эйдельштейном.

Костюм Мальвины — это история о хрупкой красоте. Её корсет украшен осколками старинных итальянских чашек, хрустальными подвесками от люстр и стеклянными цветами. На шее у неё «ожерелье из слёз».

Васильева сравнила этот образ с детскими «секретиками» — когда собираешь красивые осколки и стекляшки, чтобы спрятать их в земле.

«Так и Мальвина себя украшала. Осколками красивой жизни», — отметила художница.

Сюжет фильма «Буратино»

С помощью волшебного ключа, исполняющего мечты, у доброго папы Карло появляется сын. Им становится ожившая деревянная кукла по имени Буратино. Он сразу же проявляет себя как весёлый и невероятно любознательный мальчик.

Но постепенно герой осознаёт, что он не такой, как все дети. Это рождает в нём огромное желание — стать настоящим человеком. Чтобы доказать отцу, что он может быть хорошим сыном, Буратино отправляется в путь.

Его ждёт удивительное странствие, полное новых знакомств. Он встретит весёлого Арлекина, меланхоличного Пьеро, изысканную Мальвину и других кукол, которыми командует суровый хозяин театра Карабас-Барабас.

На его пути окажутся и хитрые мошенники кот Базилио с лисой Алисой. Впереди Буратино ждут самые невероятные приключения, которые изменят его навсегда.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Буратино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чебурашка 2» обошел «Простоквашино» и «Буратино» вместе взятых: за 5 дней — 3 млрд рублей, и это только начало «Чебурашка 2» обошел «Простоквашино» и «Буратино» вместе взятых: за 5 дней — 3 млрд рублей, и это только начало Читать дальше 7 января 2026
«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара» «Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара» Читать дальше 8 января 2026
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» Читать дальше 7 января 2026
«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы «Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы Читать дальше 8 января 2026
«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?) «Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?) Читать дальше 8 января 2026
Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде Читать дальше 7 января 2026
Васильев поразил даже режиссера «Ёлок 11»: зря актёра считали копией мрачного Семёнова из «Невского» Васильев поразил даже режиссера «Ёлок 11»: зря актёра считали копией мрачного Семёнова из «Невского» Читать дальше 7 января 2026
Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее Читать дальше 7 января 2026
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита Читать дальше 6 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше