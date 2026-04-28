Раскрыта одна из тайн «Игры престолов»: как король Роберт предсказал судьбу Старков в самом начале

К финалу «Игры престолов» почти все великие дома были либо уничтожены, а Старки смогли взять под контроль трон. Однако за это им пришлось заплатить свою цену. В первой серии мы видим крепкую семью, но к финалу остались только Бран, Санса и Арья.

Джон, хоть и выжил, технически не является Старком. Существует интересная теория, которая возлагает вину за все беды этого дома на одного человека — короля Роберта Баратеона. Хотя его роль очевидна, ведь он приехал в Винтерфелл и разлучил семью, забрав Неда, Арью и Сансу на юг, теория углубляется в более мистическую плоскость.

Метка короля Роберта

Вспомним одну из первых сцен первой серии, когда Хранитель Севера и его семья собираются во дворе Винтерфелла для встречи с королём. Если внимательно взглянуть на то, на кого именно Роберт обращает внимание, можно заметить мрачную закономерность. Он, не осознавая этого, отмечает тех, кто не переживет историю.

Сначала он обнимает своего побратима Неда, чья голова будет отрублена еще до конца первого сезона. Затем он здоровается с Кейтилин, жмет руку Роббу и игриво треплет по голове маленького Рикона. В итоге Робб и Кейтилин не доживут до Красной свадьбы, а Рикон погибнет на Битве бастардов. Арья, Бран и Санса избежали контакта с королём, и именно они в итоге выжили в этой мясорубке за Железный трон.

Но не всё так просто

Роберт все же общается с оставшимися в живых, и его случайные замечания звучат как пророчества. Обращаясь к Брану, Роберт просит мальчика показать мускулы и говорит, что из него вырастет отличный солдат. Однако в финале этой же серии Бран падает с башни и теряет способность ходить. Эти мускулы в итоге атрофируются, а путь в воины оказывается закрытым для него навсегда.

С Арьей ситуация не менее символична. Король спрашивает её имя, но спустя несколько сезонов Арья оказывается в Браавосе у Безликих, где ей приходится отказаться от своей личности. На вопрос, кто она такая, ей приходится отвечать, что у нее нет имени.

Что касается Сансы, то здесь теория может показаться менее убедительной, но и в её истории есть своя логика. Роберт делает комплимент её красоте. И она думала, что достаточно быть очаровательной леди, чтобы быть счастливой, но вскоре эта иллюзия рушится, открывая жестокую реальность.

Гениальная задумка или случайность

Эта теория выглядит как жутковатая и красивая, но действительно ли создатели сериала закладывали в первую серию такую глубокую символику? С одной стороны, на момент съемок уже вышли первые книги, и печальная судьба Неда, Кейтилин и Робба была известна многим. Однако с Риконом всё сложнее — его судьба в книгах до сих пор не определена, ожидая продолжения «Ветров зимы».

С другой стороны, аргументы о Бране, Арье и Сансе могут показаться натянутыми. Тем не менее, оглядываясь на первую серию, интересно заметить такие закономерности и поразмышлять, закладывали ли авторы это намеренно или же это просто случайность.