Раневская рассекретила, кто стал прототипом героев сказки о Буратино: а вы думали, что Алексей Толстой все выдумал?

«Золотой ключик» — это не совсем детская история.

Еще в 1930-е годы Фаина Раневская прямо говорила: сказка Алексея Толстого «Золотой ключик» устроена куда сложнее, чем кажется при первом чтении. В ней заложено много узнаваемых черт реальных людей.

Сказка, в которой слишком много совпадений

В 1936 году Раневская писала подруге, что «Золотой ключик» — это история, где под масками кукол скрыты конкретные фигуры литературно-театрального мира.

По ее словам, Буратино отсылает к Максиму Горькому, Пьеро — к Александру Блоку, Мальвина — к Любови Менделеевой, а Карабас-Барабас — к Всеволоду Мейерхольду. Для людей, погруженных в театральную среду того времени, это было очевидным фактом.

Пьеро — не случайный персонаж

Позднее литературовед Мирон Петровский обратил внимание на важную деталь: образ Пьеро отсутствует у Карло Коллоди и в ранних европейских версиях «Пиноккио».

Этот персонаж появился исключительно у Толстого. А значит, его появление не случайно. Пьеро — поэт, склонный к самокопанию, болезненно переживающий любовь и собственную уязвимость, — слишком точно совпадает с тем образом Блока, который существовал в культурной среде начала XX века.

Мальвина и Пьеро

В паре Пьеро и Мальвины исследователи видят отражение сложных отношений Александра Блока и Любови Менделеевой.

Он воспринимал жену как символ и идею, она же жила в реальном мире чувств и желаний. Это несовпадение стало источником постоянного напряжения, ревности и отчуждения.

В сказке этот конфликт превращается в отстраненную, почти холодную дистанцию между героями.

Карабас-Барабас

Карабас-Барабас в этой системе перестает быть просто сказочным злодеем. Это фигура жесткого руководителя, контролирующего артистов и подчиняющего себе сцену, пишет sport24.ru.

Ассоциация с Мейерхольдом возникает не случайно: Толстой хорошо знал театральные конфликты своего времени и умел переводить их в аллегорическую форму.

Если воспринимать «Золотой ключик» буквально, это динамичная детская история. Но для взрослого читателя она раскрывается как ироничный, местами колкий рассказ о людях искусства, их амбициях и личных драмах.

